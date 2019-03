Wall Street met winst het weekend in

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten gesloten. Positieve signalen over de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China stuwden het sentiment. Beleggers verwerkten verder kwartaalcijfers van onder meer Oracle, Broadcom en Adobe. Ook vliegtuigmaker Boeing stond weer in de schijnwerpers.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 25.848,87 punten. De brede S&P 500 won ook 0,5 procent, tot 2822,48 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,8 procent aan tot 7688,53 punten.

Boeing won 1,5 procent. De vliegtuigmaker komt mogelijk eerder dan gedacht met een software-update voor de 737 MAX-toestellen. Boeing schortte de leveringen van de gewraakte vliegtuigen tijdelijk op, na het besluit van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en veel andere landen om de vliegtuigen aan de grond te houden. Zondag stortte een 737 MAX neer in Ethiopië, wat de tweede dodelijke crash met dat type in korte tijd was.

Facebook eindigde de sessie 2,5 procent lager. Chris Cox, hoofd productontwikkeling, gaat vertrekken, net als Chris Daniels, het hoofd van Whatsapp. Tesla verloor 5 procent na de onthulling van zijn nieuwe betaalbare SUV, de Model Y. De standaardversie moet vanaf 2021 verkrijgbaar zijn, aldus Tesla-topman Elon Musk.

Chipreus Broadcom (plus 8,2 procent) meldde een gestegen omzet en handhaafde zijn omzetverwachting voor het gehele jaar. In die prognose is al een verwachte afzwakking van de vraag in China verwerkt. Branchegenoot Qualcomm won 2,2 procent. Het chipbedrijf won een patentzaak van Apple (plus 1,3 procent) en krijgt tientallen miljoenen overgemaakt.

Softwareconcern Oracle sloot 0,2 procent lager, vooral door tegenvallende verwachtingen. Softwareproducent Adobe ging omlaag na teleurstellende prognoses. De maker van onder meer Photoshop verloor 4 procent.

Verder won Ford 0,2 procent. De automaker maakte bekend 5000 banen in Duitsland te schrappen als onderdeel van een eerder aangekondigde reorganisatie.

De euro was 1,1319 dollar waard, tegen 1,1317 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 58,42 dollar. Brent kostte 0,3 procent minder op 67,06 dollar per vat.