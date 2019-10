Wall street begint rustig aan drukke cijferdag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag zonder grote koerswijzigingen geopend. Beleggers verwerkten een grote stroom aan kwartaalcijfers van grote bedrijven, waaronder verschillende uit de toonaangevende Dow-Jonesindex. Er is verder optimisme over een mogelijke oplossing voor de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

De Dow stond in de openingsminuten een fractie lager op 26.816 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,1 procent tot 3010 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 8187 punten.

De Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken, Le Yucheng, liet weten dat er schot zit in het handelsoverleg met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump was eerder al optimistisch over het handelsoorlog.

Speelgoedmaker Hasbro stelde de gevolgen van de handelsoorlog te gaan voelen en kelderde meer dan 15 procent. Het bedrijf rapporteerde een gestagneerde omzet, mede door importheffingen en toenemende onzekerheid. Branchegenoot Mattel zakte zo’n 6 procent.

Pakketbezorger UPS voelt de handelsoorlog ook, maar krikte zijn winst op dankzij de sterke vraag bij e-commercebedrijven als Amazon.com. Het bedrijf kondigde verder onverwacht aan dat operationeel directeur Jim Barber vertrekt. Het aandeel leverde bijna 5 procent in.

Procter & Gamble rapporteerde over het voorbije kwartaal een hoger dan verwachte omzetgroei en krikte zijn verwachtingen op. De verzorgings- en schoonmaakmiddelengigant steeg een kleine 4 procent. Branchegenoot Kimberly-Clark kijkt ook positiever naar de rest van het jaar, maar zakte toch ruim 3 procent procent. Farmaceut Biogen maakte een koerssprong van bijna 40 procent na de aankondiging de FDA om goedkeuring te vragen voor een middel tegen alzheimer.