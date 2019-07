Waarschuwingsregister detailhandel blijkt effectief

Het Waarschuwingsregister, een zwarte lijst van oud-winkelmedewerkers die ontslagen zijn vanwege fraude, blijkt steeds effectiever.

Met behulp van het register kunnen werkgevers de integriteit van sollicitanten nagaan en voorkomen dat fraudeurs en dieven opnieuw schade aanrichten.

In 2018 is het 595 keer gebeurd dat het register een waarschuwing gaf aan een werkgever over een sollicitant. Dat is een stijging van 60 procent is ten opzichte van het jaar daarvoor, zo meldde BNR nieuwsradio vrijdagmorgen.

De stijging komt waarschijnlijk doordat steeds meer winkeliers zich bij het register aansluiten en het ook steeds actiever gebruiken om potentiƫle werknemers te checken op hun verleden, legde Bert van Steeg van Stichting Fraude Aanpak Detailhandel vrijdag uit. Op dit moment maakt ongeveer de helft van de werkgevers in de detailhandel gebruik van het register.

Iemand die door fraude of diefstal in het register terechtkomt, blijft daar twee of vier jaar staan. Er hoeft geen sprake te zijn van een veroordeling om in het register te komen. Wel moet er aangifte zijn gedaan.