Waanzinnige voorspelling: renteverhogingen ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) begint komend jaar met renteverhogingen. Aan het eind van het jaar staat de beleidsrente in Europa zelfs weer boven het nulpunt. Dat is een „waanzinnige voorspelling” van de Deense Saxo Bank.

Het financiële bedrijf komt traditioneel tegen het einde van het jaar met verschillende voorspellingen naar buiten, die „met een knipoog” bekeken moeten worden. Ze zijn geen onderdeel van officiële voorspellingen van de bank, maar worden op de financiële markten altijd met plezier gelezen. De reden voor de renteverhogingen die Saxo nu voorspelt, is een radicale draai van de ECB. Omdat de nieuwbakken bankpresident Christine Lagarde vreest voor de toekomst van de banksector, besluit ze het renteroer om te gooien.

Saxo doet in totaal tien voorspellingen. Zo zou er ook „winter in de techsector” komen, waarbij de index voor halfgeleiders keldert. Alleen grote jongens als Facebook, Microsoft en Google weten het nog te redden, aldus de bank.

Ook komt de Amerikaanse president Donald Trump, omdat hij zijn kans op een herverkiezing ziet slinken omdat de VS blijven kampen met grote handelstekorten, met een ingrijpende belastingmaatregel. Met de speciale ‘America First’-belasting worden bedrijven die in de VS produceren bevoordeeld. Dat heeft nieuwe ruzies met Amerikaanse handelspartners tot gevolg.

De verkiezingen wint Trump echter niet, volgens Saxo. De zege gaat naar de Democraten, en die krijgen daarbij ook de controle over zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Vooral vrouwen en millennials maken bij het stemmen het verschil. Direct duiken ook nieuwe discussies over het zorgstelsel en medicijnprijzen op, met forse koersverliezen voor de farmasector tot gevolg.

Verder stapt Hongarije uit de Europese Unie. Voor de Hongaarse economie is het allemaal niet best. Kapitaal stroomt het land uit en de lokale forint keldert, aldus Saxo. Met een knipoog.