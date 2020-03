VS pompen zeker 1 biljoen dollar in economie om vanwege corona-crisis

De Amerikaanse overheid overweegt een economisch stimuleringsplan waarmee zeker 1 biljoen dollar (911 miljard euro) in de economie wordt gestopt.

Minister van Financiën Steven Mnuchin zei dinsdag na een overleg met Republikeinse senatoren dat een voorstel daartoe op tafel ligt. Volgens Mnuchin gaat het om een combinatie van leningen, een combinatie van direct geld dat aan Amerikanen wordt overgemaakt en een combinatie van noodkredieten voor kleinere bedrijven.

Ingewijden meldden eerder aan persbureau Bloomberg dat een noodplan van zeker 1 biljoen tot wel 1,2 biljoen dollar klaarligt om de negatieve effecten van het nieuwe coronavirus in te dammen. Mnuchin wil volgende maand zeker 250 miljard dollar aan noodsteun overmaken aan Amerikanen. Een maand later zou een soortgelijk bedrag moeten volgen, als de economie dan nog steeds lijdt onder de coronacrisis.

In Washington werd dinsdag gesproken over een steunpakket van zeker 850 miljard dollar. Onderdeel van dat pakket maatregelen is een betaling van 1000 dollar aan door de crisis gedupeerde Amerikanen.

De Federal Reserve komt met nieuwe maatregelen om de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens op peil te houden. De Amerikaanse koepel van centrale banken begint binnenkort met een kredietprogramma waarbij een aantal grote banken geld kan lenen met bepaalde aandelen, bedrijfsobligaties en overheidsleningen als onderpand. De maatregel moet ervoor zorgen dat de markt voor kortlopend krediet niet vastloopt door zorgen over het nieuwe coronavirus.

Luchtvaart

Vliegtuigbouwer Boeing riep dinsdag op tot het beschikbaar stellen van bijna 55 miljard euro voor de Amerikaanse luchtvaartindustrie. Die lijdt enorme verliezen door de uitbraak van het coronavirus. Het concern wil met de steun onder meer voorkomen dat er personeel weg moet. Daarnaast hoopt Boeing veel kleinere bedrijven die vliegtuigonderdelen leveren te blijven ondersteunen.