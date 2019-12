VS en China sluiten deelakkoord

De Verenigde Staten en China hebben overeenstemming bereikt over een eerste fase van een handelsakkoord. Beide partijen maakten dat vrijdagmiddag bekend.

De Chinese onderminister van Handel, Wang Shouwen, kondigde op een persconferentie in Peking de deal als eerste aan. De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde even later via Twitter dat de twee landen het eens zijn geworden. De dreiging van een escalatie van het handelsconflict is hiermee voorlopig weggenomen en dat betekent goed nieuws voor de wereldeconomie. Er wordt nog onderhandeld over waar en wanneer de twee landen de gemaakte afspraken formeel zullen ondertekenen, aldus de Chinese viceminister van Financiën Liao Min.

Volgens Trump worden nieuwe Amerikaanse importheffingen op meer dan 160 miljard dollar (144 miljard euro) aan Chinese goederen die zondag zouden ingaan, opgeschort. China heeft volgens hem toegezegd om op grote schaal Amerikaanse landbouwgoederen, energie en andere producten te kopen. Hij sprak van een „fantastische deal” voor iedereen.

Wang Shouwen op zijn beurt verklaarde dat China nu inderdaad zijn aankopen van Amerikaanse producten zal vergroten. Ook Peking zal afzien van nieuwe importheffingen, die eveneens zondag zouden ingaan. Daarnaast gaat China meer doen om intellectueel eigendom van bedrijven te beschermen en namaakartikelen te bestrijden, aldus de bewindsman.

De afgelopen dagen bestond er verwarring over de stand van zaken bij het overleg. Vrijdagmorgen nog twitterde Trump dat er niets klopte van de berichtgeving in de zakenkrant The Wall Street Journal over details van een op handen zijnde akkoord.

Pauze

De beide economische grootmachten hebben bijna twee jaar geruzied en onderhandeld over hun onderlinge handelsbetrek-kingen. Deskundigen wijzen erop dat er nu slechts sprake is van een pauze en dat belangrijke kwesties als de Chinese subsidies aan staatsbedrijven en de toegang tot de Chinese markt voor westerse bedrijven, nog niet zijn opgelost. Hoogleraar internatinale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen Stevan Brakman duidde vrijdag tegenover de NOS de jongste afspraken aan als „de makkelijke stappen.” Minister Kaag van Buitenlandse Handel sprak van een „belangrijke eerste stap.” Ze voegde daaraan toe dat de situatie complex blijft.

Kaag: deal VS en China zou eerste stap zijn