Vrouwen zijn meer fulltime gaan werken en mannen minder

Vrouwen zijn relatief meer fulltime gaan werken en mannen juist minder. Maar nog steeds draaien mannen vaker dan vrouwen een volle werkweek. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar draaide 27 procent van de werkende vrouwen een volledige werkweek, terwijl dat drie jaar geleden nog 25 procent was. De groep fulltime werkende mannen is gekrompen van 74 naar 72 procent. Het CBS bestempelt een werkweek van 35 uur of meer als fulltime.

De onderzoekers hebben ook werknemers met verschillende beroepen met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat managers, ICT’ers en technici naar verhouding het meest fulltime werken. Ook valt op dat boeren en managers het vaakst 41 uren of meer werken.

De gemiddelde Nederlandse werknemer maakt 31 uren per week. Dat is al tien jaar zo.