Vraag naar blokhutten zakt in en stijgt weer

De coronacrisis raakte de sector van de tuinaccessoires aanvankelijk fors. In maart kampte Van Kooten Tuin & Buiten leven met een omzetdaling van 20 procent, maar april brengt een verrassende kentering. „In beide gevallen zie je hoe afhankelijk en nietig je bent. Ondernemerschap en hard werken deden niet meer mee.”

Van Kooten groeide de voorbije jaren uit tot marktleider in Nederland en België op het gebied van blokhutten, tuinkamers en veranda’s. De omzet bedroeg vorig jaar 22 miljoen euro. Begonnen in Numansdorp breidde de onderneming gestaag uit met showrooms in het Belgische Wommelgem, in Strijen, Velp, Hoofddorp, Amersfoort en Veldhoven. De opening van een winkel in Woerden dit voorjaar is vertraagd doordat nog niet alle vergunningen rond zijn.

Toen de eerste beperkende maatregelen van kracht werden, had dat direct effect op de orders. „Consumenten werden onrustig door de over elkaar heen buitelende berichten en de verschillende noodmaatregelen. De verkopen zakten in. Onze omzet liep in die maand met circa 20 procent terug”, zegt Benjamin de Jong, die samen met het echtpaar Van Kooten aan het roer van het bedrijf staat. Bovendien moest het voor de Belgische markt zo belangrijke filiaal in Wommelgem op last van de overheid haar deuren sluiten.

Van Kooten heeft negentig werknemers. Het aantal vaste zzp’ers dat aan het bedrijf is verbonden, schommelt rond de dertig. Een ingesteld crisisteam werkte al snel aan kostenbesparingen. Dat raakte de inkomsten van medewerkers en betrokkenen.

Hartverwarmend

De Jong: „Iedereen bleek bereid om een bijdrage te leveren: verhuurders, zzp’ers en ook het eigen personeel. De medewerkers brachten een loonoffer, een coronabijdrage noemen we dat. Alles is gericht op het behoud van banen in en om het bedrijf, op voorwaarde dat alle maatregelen weer ongedaan worden gemaakt als de omzet weer op peil is.

De vrijwillige medewerking van de verschillende partijen hebben wij als hartverwarmend en ontroerend ervaren. Het doet je ook beseffen hoe afhankelijk we zijn, want toen we dit deden was een totale lockdown nog niet uitgesloten.”

Een algehele sluiting van het bedrijf bleef evenwel uit. „We hebben daar de hand van de Heere in gezien.”

Vanaf de eerste week van april is de markt voor buitenleven weer flink gestegen. „De meest heftige stress is verdwenen en online-aankopen namen fors toe, waardoor de omzet weer het peil van vorig jaar lijkt te gaan bereiken. Daar zijn we ontzettend blij mee”, zegt De Jong.

Voorzichtiger

De mededirecteur denkt dat, net als tijdens de financiële crisis, veel consumenten hebben besloten om hun geld te stoppen in aankopen in en om het huis. „Of het vakantiegeld nu naar de tuin gaat, is de vraag. Dat veel werknemers thuis werken en ook op zaterdag om de deur bezig zijn, zal zeker hebben bijgedragen aan de interesse voor onze spullen.”

Wel zijn consumenten voorzichtiger geworden. „Mensen richten zich op eenvoudige modellen. Daar moet je er natuurlijk veel meer van verkopen om de omzet op peil te houden.”

De vestiging in België is sinds afgelopen zaterdag weer open. „Het was er behoorlijk druk.” Overigens viel de omzetdaling als gevolg van de tijdelijke sluiting van die winkel mee. „Belgen konden gewoon online bestellen in Nederland en we konden probleemloos per vrachtwagen afleveren. ”

De Jong betwijftelt of mensen blokhutten en veranda’s alleen via internet zullen blijven kopen. „Mensen kiezen onze producten op internet wel uit maar willen die toch ook zien en voelen. We hebben onze winkels aangepast aan de anderhalvemetereconomie en voeren ook een deurbeleid.”

Of de crisis in zijn sector nu definitief voorbij is, weet hij niet. „We zullen echt van week tot week moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt.”

Gegevens onderneming

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren juist. Deel 2 in een serie. Maandag deel 3.

Serie

Bedrijf & corona

Naam: Van Kooten Tuin en Buiten Leven

Plaats: Amersfoort, Hoofddorp, Numansdorp, Strijen, Veldhoven, Velp, Wommelgem

Sinds: 2004

Activiteit: blokhutten, tuinkamers, veranda’s, tuinmeubelen, tuinhout

Aantal medewerkers: 90

Gevolg coronacrisis: 20 procent minder omzet in maart