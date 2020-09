Voorzitter Han Busker treedt volgend jaar af bij vakbond FNV

FNV-voorzitter Han Busker draagt in maart volgend jaar het stokje over aan een opvolger. Busker was vier jaar voorman van ’s lands grootste vakbond.

„Toen mij vier jaar geleden gevraagd werd om voorzitter te worden, heb ik gezegd dat ik dat met veel plezier wilde doen, en wel voor één periode. Aan die afspraak ga ik me houden”, aldus Busker.

In maart volgend jaar kiezen de bijna een miljoen FNV-leden een nieuwe voorzitter. Geïnteresseerden hebben tot 2 november de gelegenheid om zich kandidaat te stellen. De verkiezing vindt plaats van 4 februari tot 9 maart.

Het komende halfjaar is er volgens Busker nog veel te doen. „De economische gevolgen van de coronacrisis hebben een ongelofelijke impact. Het is ook in de komende maanden van groot belang dat banen en inkomens behouden blijven. Waar nodig moeten mensen met goed gefaciliteerde bij- of omscholing van werk naar werk kunnen gaan. Daar ga ik me met volle energie voor inzetten.”

In juli stemde het ledenparlement van de vakbond in met de uitwerking van het pensioenakkoord. Daarmee namen de vakbond en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) een belangrijke horde in het hervormen van het pensioenstelsel. „Na tien jaar discussie hebben we het met de andere vakbonden voor elkaar gekregen dat het pensioenstelsel eerlijker en toekomstvast is geworden”, zegt Busker daarover. „Hierdoor kunnen mensen eerder stoppen met werken en gaan de miljarden euro’s uit de pensioenfondsen sneller naar de mensen die ervoor gewerkt hebben.”

Ook benoemt de scheidend voorzitter dat de FNV met forse eisen in de cao’s voor meer goede loonstijgingen en vaste banen gezorgd heeft en „niemand in dit land durft nog te zeggen dat een flexibele, en dus onzekere arbeidsmarkt de toekomst moet zijn”.