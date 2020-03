Volkswagen sluit voorlopig meeste Europese fabrieken

De Duitse autofabrikant Volkswagen legt de productie in Europa grotendeels stil in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gezondheid van het personeel is volgens de ondernemingsraad in het geding, nu enkele Duitse werknemers van het concern besmet blijken te zijn.

In veel fabrieken van Volkswagen, dat ook eigenaar is van merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche, rollen vrijdag de laatste auto’s van de band. Dochterbedrijf Seat kondigde eerder al aan dat het zijn fabrieken in Spanje tijdelijk stillegt.

Renault meldt dat het eveneens zijn fabrieken in Spanje stillegt. De Franse autobouwer had eerder al de productie in eigen land stilgelegd. Ook branchegenoot PSA, dat merken voert als Peugeot, Citroën en Opel, heeft zijn Europese fabrieken voor zeker twee weken gesloten.