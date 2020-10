Volkswagen-dochter Traton koopt Amerikaanse truckmaker Navistar

Volkswagens vrachtwagendochter Traton neemt de Amerikaanse truckbouwer Navistar over. Dat zijn de twee bedrijven overeengekomen. Traton, dat ook zelf beursgenoteerd is, had al een belang van 16,8 procent in Navistar. Voor de resterende aandelen betaalt het bedrijf 44,50 per aandeel. Daarmee komt de overnamesom op 3,7 miljard dollar.

Traton is al eigenaar van vrachtwagen en bussenmaker MAN, de Zweedse vrachtwagenproducent Scania en het Braziliaanse Volkswagen Caminhões e Ônibus. Daarnaast heeft het bedrijf een digitaal platform voor logistieke dienstverlening.

De overname van Navistar werd door Volkswagen-baas Herbert Diess onlangs al als een prioriteit bestempeld. Met de aankoop krijgt Traton directe toegang tot de Noord-Amerikaanse markt. Daarmee moet de VW-dochter de strijd met branchegenoten als Daimler en Volvo Trucks beter aan kunnen gaan.