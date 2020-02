VolkerWessels geeft inzicht in PFAS- en stikstofproblematiek

Bouwconcern VolkerWessels geeft donderdag mogelijk een beter beeld van de schade in de bouwsector als gevolg van de PFAS- en stikstofproblematiek. De onderneming is de eerste van de beursgenoteerde bouwers in Nederland die een kijkje in de boeken geeft over het afgelopen jaar. BAM en Heijmans komen later deze maand pas met hun jaarcijfers naar buiten.

De problemen in de sector ontstonden nadat de Raad van State vorig jaar het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig had verklaard. Daardoor kwamen veel bouwplannen stil te liggen. De sector kreeg ook te maken met een strenge minimumwaarde voor de hoeveelheid van de chemische stoffengroep PFAS, waardoor praktisch geen grond mocht worden vervoerd.

VolkerWessels voorzag een half jaar terug al „significante impact” voor bouw- en infraprojecten. Het bedrijf heeft inmiddels een technologie ontwikkeld waarmee het praktisch zonder uitstoot van stikstof door bouwmaterieel woningen kan bouwen en andere bouwprojecten kan uitvoeren, zo werd onlangs bekend.

Overigens verdwijnt VolkerWessels binnenkort waarschijnlijk van de beurs. Grootaandeelhouder Reggeborgh wil de onderneming van de beurs halen en heeft vorig jaar een overnamebod gedaan. Inmiddels heeft het investeringsfonds van de familie Wessels ongeveer driekwart van de aandelen VolkerWessels in handen.