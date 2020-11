Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf Hekendorp (Utrecht)

In het Utrechtse Hekendorp is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het leghennenbedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 100.000 dieren in de leg- en opfokstallen van het bedrijf, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het gaat waarschijnlijk om een zogenoemde hoogpathogene variant, wat betekent dat het griepvirus tot ernstige ziekte of overlijden van vogels leidt. In een gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Hekendorp ligt één ander pluimveebedrijf. Dat wordt nu onderzocht op vogelgriep.

In de tien kilometerzone rondom de onderneming liggen verder nog tien andere pluimveebedrijven. In deze zone geldt per direct een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Sinds 22 oktober geldt een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, nadat in Kockengen (Utrecht) hoogpathogene vogelgriep was aangetroffen bij wilde knobbelzwanen. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Na het aantreffen van de hoogpathogene vogelgriep bij de wilde knobbelzwanen is het virus ook vastgesteld ook bij verschillende pluimveebedrijven in Nederland, die vervolgens moesten worden geruimd. Zaterdag meldde het ministerie van LNV nog dat het raak was in het Friese Witmarsum op een bedrijf met 90.000 vleeskuikens.