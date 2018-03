Vogelgriep treft eendenbedrijf in Kamperveen

Op een eendenboerderij in Kamperveen (gemeente Kampen) is vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Vermoedelijk gaat het om een hoogpathogene (zeer besmettelijke) variant, zo heeft het ministerie van Landbouw dinsdag bekendgemaakt.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) begon dinsdag met de ruiming van de 29.000 dieren. Een aangrenzend bedrijf met pluimvee wordt preventief geruimd.

Eenden boer Kamperveen voor derde keer geruimd

De besmette boerderij is eigendom van de familie Mostert. Het bedrijf werd ook in 2014 en 2016 door hoogpathogene vogelgriep getroffen.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf. Dit vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

kamperveen

Alle al langer van kracht zijnde landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.

Twee weken geleden werd hoogpathogene vogelgriep van het type H5N6 vastgesteld op een kippenboerderij in het Groningse Oldekerk. In december vorig jaar bleek een eendenbedrijf in Biddinghuizen besmet. Ook dat bedrijf was al eerder door de ziekte getroffen: in 2016.

Vogelgriep in Kampen: „Dit is een zware slag”

Voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders bevestigt tegenover De Stentor dat inderdaad vogelgriep is vastgesteld in Kamperveen. „Dit is afschuwelijk nieuws. We hoopten er net vanaf te zijn. Meestal is dit de periode dat de wilde vogels (die vogelgriep overbrengen, red.) wegvliegen en dat het vogelgriepgevaar dus wijkt. Daarom komt dit nieuwe geval ook keihard aan.”

Een woordvoerder van de NVWA stelt tegenover de Stentor dat door het vervoersverbod tussen de 15 en 20 bedrijven worden getroffen.