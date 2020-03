Vleesverwerker Vion: door coronacrisis eten we meer gehakt

Vleesverwerker Vion merkt dat Nederlanders door de coronacrisis een ander eetgedrag eropna houden. De omzet uit makkelijke vleesproducten, zoals gehakt, neemt momenteel toe ten opzichte van de luxere producten.

Vion werkt nauw samen met de overheden in Nederland en Duitsland om de voedselvoorziening op peil te houden. Afzet van vlees naar restaurants en hotels is stilgevallen, maar de leveringen aan supermarkten zijn juist fors toegenomen.

De virusuitbraak brengt grote onzekerheid met zich mee, zegt het bedrijf bij de publicatie van zijn jaarverslag. De hoogste prioriteit bij Vion ligt nu bij de veiligheid van de medewerkers, terwijl er alles aan wordt gedaan om de productie op verantwoorde wijze voort te zetten.

In financiële zin was 2019 een „goed jaar” bij Vion. Dit kwam onder andere door de grote vraag naar varkensvlees vanuit Azië vanwege de Afrikaanse varkenspest die daar heerst. De omzet van Vion steeg met 8 procent tot een kleine 5,1 miljard euro. Onder de streep bleef bijna 27 miljoen euro over, tegen een nettowinst van dik 10 miljoen euro een jaar eerder.