„Vissers Vlissingen werden opgewacht door 68 agenten”

De arrestatie van acht Zeeuwse vissers roept in de haven van Vlissingen emotionele reacties op. Het machtsvertoon van de autoriteiten heeft kwaad bloed gezet. „Aan de andere kant, een overtreding is een overtreding.”

Toen de kotter ARM 7 Jan Senior dinsdag tegen de avond de Binnenhaven binnenliep, stonden op de kade tientallen agenten de opvarenden op te wachten. „Het waren er 68, ik heb ze geteld”, vertelt een Vlissingse metaalhandelaar die al jaren hand- en spandiensten verricht voor de vissersvloot.

Samen met de halchef van de plaatselijke visafslag staat hij naar het schip te kijken dat aan de verlaten kade ligt. Alle andere kotters zijn nog op zee en keren pas vanavond terug.

„Ik ken de vissers hier allemaal, ook de jongens die nu zijn opgepakt”, zegt de handelaar. „Het zijn stuk voor stuk keihard werkende mannen die hun hand niet omdraaien voor weken van honderd uur. Ze worden nu als criminelen weggezet.”

Rubberboot

De halchef –die net als de metaalhandelaar niet met zijn naam in de krant wil– kan zich nauwelijks voorstellen dat de schipper van de ARM 7 expres de netten ophaalde op het moment dat een rubberboot met inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) langszij kwam. Het bootje werd daardoor volgens de NVWA deels onder water getrokken. „Misschien heeft hij die rubberboot niet eens gezien. En als hij ze wel gezien heeft was hij misschien al bezig de netten op te halen.”

De ARM 7 is een uit de kluiten gewassen kotter, ruim 45 meter lang. Het schip is eigendom van de Arnemuidense rederij Siereveld en vist met pulstuig (elektrisch vissen) op tong. Voor dat ”pulsen” hebben ruim tachtig Nederlandse kotters een Europese ontheffing.

Het visserijbeleid van de Europese Unie heeft de sector veel schade berokkend, vinden de twee mannen. „Ooit lagen hier in Vlissingen zeventien grote kotters, nu zijn het er nog maar zeven”, weet de metaalhandelaar. „Het is de schuld van de milieuactivisten, vindt de halchef, die al 33 jaar in de visafslag werkt. „Die hebben meer macht dan wie ook.”

Even verderop in de haven wil een medewerker van een bedrijf voor kustwerken aanvankelijk niets kwijt over de aanhoudingen van dinsdag. Ook hij was erbij toen de opgebrachte kotter binnenliep. De vissers zitten nu vast op politiebureaus verspreid over Zeeland en zelfs ver daarbuiten, tot in Gorinchem toe. Dan bitst hij: „Een IS-terrorist krijgt in dit land een betere behandeling dan een hardwerkende visser!”

De metaalhandelaar heeft zich geërgerd aan het machtsvertoon van de autoriteiten. „Het visserij-inspectieschip Barend Biesheuvel van de kustwacht was erbij. Zestig meter lang. Ik geloof dat er wel vijftig man aan boord was. En belangrijk dat ze zich vonden, allemaal diknekken. Maar de vissers lieten zich gelaten afvoeren.”

Gedragen

In Arnemuiden, vlak bij de historische scheepswerf Meerman, zit Middelburger Jerry van Luijk in de stuurhut van zijn motorjacht. „We moeten ons gedragen”, vindt Van Luijk. „Aan de andere kant zit de overheid vissers en ook vrachtwagenchauffeurs zo op de nek, dat ik er eigenlijk niet raar van opkijk dat het op die kotter wat uit de hand liep.”

Een jonge Arnemuidenaar stapt net in zijn bedrijfsbusje. „Ik ken deze gasten, ik zie ze regelmatig”, vertelt hij over de opgepakte vissers. Er zitten volgens hem twee kanten aan deze zaak. „Een controle is een controle en een overtreding is een overtreding. Maar iedereen is voor zijn brood bezig, ook deze jongens. Ze hebben misschien iets gedaan wat niet mag, maar door de komst van de inspecteurs zijn de emoties kennelijk hoog opgelopen. Vorig jaar is de ARM 7 ook al aangehouden, ze hebben toen strafpunten gekregen. Maar deze straf is erg zwaar. De laatste keer dat zich iets vergelijkbaars voordeed was met de kotter GO 31 (Goedereede, JDvS), die mocht toen een halfjaar niet pulsen. De eigenaar heeft zijn schip moeten verkopen.”

Sector boos over vissen met illegale netten

Redactie regio

URK. Het nieuws dat de bemanning van de ARM 7 is gearresteerd, veroorzaakt opschudding in de visserijsector. Er is meeleven met de betrokken gezinnen maar ook stevige kritiek op het vissen met illegale netten.

De vissers van het Arnemuidense schip hebben volgens inspectiedienst NVWA het leven van inspecteurs in gevaar gebracht toen hun rubberbootje door de kotter onder water werd getrokken. Bovendien viste de ARM 7 met zogeheten binnenkuilen, waaruit jonge vis niet kan ontsnappen.

Voorzitter Maarten Drijver van belangenorganisatie VisNed in Urk reageerde woensdag geschrokken. „Dit soort incidenten schaadt de hele sector, net zoals ze een enorme impact hebben op de betreffende visserijgemeenschap.”

Drijver neemt afstand van het gebruik van illegale netvoorzieningen. „Vissers die hiermee werken brengen de reputatie van de hele sector ernstige schade toe.”

Vrijdag legt de Texelse kotter TX 1 aan in Rotterdam aan om tijdens de Wereldhavendagen de Noordzeevisserij te promoten. Schipper Cor Vonk verzucht op sociale media dat de geloofwaardigheid van de sector in het geding is.

Eigenaar Joop Siereveld van de ARM 7 neemt het in dagblad PZC op voor de bemanning. Hij stelt dat de inspecteurs zichzelf in gevaar brachten door in het donker onverwachts aan boord te klimmen. Ook werd volgens Siereveld niet met illegale netten gevist.