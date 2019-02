Vissers naar Tweede Kamer om dreigend verbod pulsvisserij

Vissers uit verschillende delen van het land gaan dinsdag „met bussen vol” naar Den Haag om de noodklok te luiden over het dreigende verbod op de pulsvisserij.

Ze willen tijdens het vragenuurtje met premier Rutte aanwezig zijn in het Tweede Kamergebouw, in de hoop dat Kamerleden vragen zullen stellen over de kwestie.

Eerder maandag overlegden Urker vissers met elkaar over mogelijke acties. Die komen er echter niet. De vissers vinden die niet gepast omdat de Nederlandse regering achter de pulsvisserij staat.

Woensdag wordt naar verwachting in Straatsburg besloten tot een volledig verbod op de pulsvisserij. Zo’n tachtig Nederlandse Noordzeekotters, waaronder een dertigtal uit Urk, zien dan in één klap een investering tot 300.000 euro per schip in rook opgaan.

