Vissers demonstreren in Brussel tegen aanlandplicht

Vissers uit diverse Nederlandse en Belgische havens hebben dinsdag in Brussel een petitie tegen de aanlandplicht aangeboden aan de Europese Commissie en het Europees Parlement.

De petitie ging vergezeld van 23.000 handtekeningen, die de afgelopen weken zijn ingezameld door de actiegroep Eendracht maakt kracht (EMK). Hierbij zijn 125 Nederlandse en Belgische familiebedrijven aangesloten, wat neerkomt op het merendeel van de gezamenlijke vloot aan Noordzeekotters.

Na een korte demonstratie voor het Berlaymontgebouw –het hoofdkantoor van de Europese Commissie– liepen de vissers naar het Europees Parlement (EP). Daar werd de petitie met de handtekeningen, verpakt in een viskist, overhandigd aan topambtenaar Elisa Roller van de Europese Commissie en aan Alain Cadec, de voorzitter van de visserijcommissie in het EP.

De aanlandplicht of discardban, die de tot 2019 gefaseerd wordt ingevoerd, verplicht vissers om alle gevangen vis –ook jonge vis en onverkoopbare soorten– aan land te brengen. Tot nu toe gaat die nog overboord.

De vissers noemen hun petitie „een wanhoopspoging” omdat ze vrezen dat de aanlandplicht hen brodeloos maakt. Hun kotters zijn niet gebouwd om ”babyvisjes” apart op te slaan. Ook draagt de maatregel niet bij aan de instandhouding of gezondmaking van visbestanden, stellen de vissers.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) trad dinsdag op als gastheer van de vissers. Van Dalen, die ook lid is van de visserijcommissie in het EP, zegt dat de actie zeker indruk nalaat. „Ik heb niet eerder meegemaakt dat zoveel handtekeningen voor een bepaalde kwestie aan de visserijcommissie zijn aangeboden. Ik merk dat steeds meer parlementariërs zich achter de oren krabben. De gedachte achter de aanlandplicht was om voedselverspilling tegen te gaan. Maar nu iedereen de filmpjes ziet waarop aan land gebrachte kleine visjes met rode inkt worden overgoten en daarna vernietigd, vragen ze zich af waar ze ja tegen hebben gezegd. Dit is honderd procent verspilling maar als de vis overboord gaat overleeft een deel en groeit verder terwijl de rest in de voedselketen terechtkomt.”

Voorlopig blijft de aanlandplicht volgen Van Dalen van kracht, omdat die onderdeel is van het lopende Gemeenschappelijk Visserijbeleid tot 2020. „Wat we nu kunnen doen is inzetten op het oprekken van de regelgeving om de pijn voor de vissers te verminderen. Ik denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van toestemming om alleen maatse (volwassen, TR) vis aan land te hoeven brengen. Daarnaast moeten we inzetten op afschaffing van de aanlandplicht in het nieuwe visserijbeleid na 2020.”