Visa telt miljarden neer voor fintechbedrijf

Creditcardmaatschappij Visa telt miljarden dollars neer voor Plaid, een technologiebedrijf dat bankrekeningen aan apps voor geldzaken koppelt. Met die stap volgt het creditcardbedrijf branchegenoten die eerder op overnamepad gingen om nieuwe markten in de betaalbranche aan te boren.

Visa betaalt 5,3 miljard dollar (4,75 miljard euro) voor het in 2013 opgerichte Plaid. Dat is het dubbele van de waarde die de start-up bij een investeringsronde in 2018 kreeg toegedicht. De overname is naar verwachting binnen drie tot zes maanden afgerond

Plaid verzorgt onder andere de koppeling tussen bankrekeningen en de apps Transferwise, voor onderlinge geldzendingen, en Venmo, een betaal-app van PayPal. In totaal zijn 200 miljoen accounts van apps gekoppeld aan Plaid, dat samenwerkt met 11.000 financiële instituties.

Gevestigde partijen in de betalingssector tastten de voorbije jaren diep in de buidel om op technologisch gebied voorop te blijven lopen. Zo kocht Mastercard vorig jaar een groot deel van de Deense betalingsdienstverlener voor 2,9 miljard euro.