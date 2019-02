Vijf vragen over vangnet voor huizenmarkt

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bestaat 25 jaar. Vijf vragen over dit financieel vangnet voor huizenkopers.

Wat is de NHG?

Met de NHG worden woningeigenaren gegarandeerd geholpen bij problemen met het betalen van de hypotheek. De voorwaarden aan de garantie zijn verhoudingsgewijs vrij gunstig. Rijksoverheid en gemeenten staan borg voor het waarborgfonds. De grens ligt bij een hypotheeksom van 290.000 euro. Verder verstrekt de NHG ook garanties voor het verduurzamen van woningen.

Hoe is de NHG ontstaan?

De NHG is in 1993 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het voormalige ministerie van Volkshuisvesting. Het doel was om zoveel mogelijk mensen financieel de mogelijkheid te geven om een huis te kopen en om de woningmarkt gezond te houden. Voorheen verstrekten veel gemeenten garanties aan huizenkopers.

Hoeveel woningkopers maakten gebruik van de garantie?

In 25 jaar kregen ruim twee miljoen huizenkopers een hypotheek van de bank dankzij de NHG. Het waarborgfonds ving ruim een miljard euro op aan verliezen. Tussen 2010 en 2017, tijdens de crisis, was dit 865 miljoen. De NHG compenseerde toen 24.000 keer verlies van woningwaarde.

Welk verschil maakt de NHG?

Geldverstrekkers zoals banken zijn eerder bereid om een hypotheek te verstrekken aan de minder kapitaalkrachtige huizenkoper. Dit motiveert bijvoorbeeld starters, ondernemer, flexwerkers of senioren om een woning te kopen. Voor deze zekerheid geven kredietverstrekkers vaak korting op de te betalen rente.

Welke kritiek is er op de NHG?

Wie gebruik maakt van de garantie, betaalt eenmalig een premie. Lange tijd bedroeg die 1 procent van de hypotheeksom. De Vereniging Eigen Huis en andere woningmarktdeskundigen protesteerden tegen de hoogte ervan; het zou alsnog een aankoop bemoeilijken. Voor 2019 werd het premiebedrag verlaagd, naar 0,9 procent. In 2014 kwam de NHG onder vuur te liggen omdat het maximaal te lenen bedrag werd verlaagd. Ook werden de voorwaarden voor leningen en kwijtschelding van restschulden fors ingeperkt. Verder wees de NHG in de crisistijd bij gedwongen verkopen regelmatig claims af.