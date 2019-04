Verhuur van woning als alternatief voor lage spaarrente

Geld op de bank laten staan is bijna niet meer rendabel. Je geld stoppen in bakstenen klinkt al een stuk rendabeler.

Dat denken ook veel Amsterdammers, zo blijkt uit onderzoek. Steeds meer Amsterdammers verhuren (een deel van) hun eigen woning of verkopen hun oude huis niet meer bij aankoop van een nieuwe woning.

Nu klinkt het beleggen met woningen als iets dat alleen vermogende mensen zich kunnen permitteren. Toch is dit niet altijd waar. Een kamer in de woning te verhuren of door tijdens de vakantie de woning te verhuren kan bijvoorbeeld via Airbnb, aardig wat opleveren.

Toch zijn er een aantal haken en ogen. Ten eerste heeft u niet altijd vat op de huurder. Begint hij geen wietkwekerij op zolder of betaalt hij wel op tijd? Vergeet daarnaast niet dat het rendement bruto is. U krijgt te maken met onderhoud, verzekeringen en niet te vergeten met belastingheffing.

Tweede woning

De belastingregels voor een tweede woning zijn niet vergelijkbaar met de belastingregels voor de eigen woning. Indien de woning volledig wordt verhuurd, zijn de huurinkomsten niet belast. Daarentegen zijn de hypotheekrente en andere financieringskosten niet aftrekbaar. De waarde van de woning dient opgegeven te worden als vermogen in box 3 waarover vermogensrendementsheffing verschuldigd is. Wel is het mogelijk de woning lager te waarderen in box 3 aangezien de verhuur van de woning een waardedrukkende factor omvat.

Kamerverhuurvrijstelling

Verhuurt u een deel van uw woning aan kostgangers, dan kan de kamerverhuurvrijstelling van toepassing zijn. U hoeft dan de huurinkomsten niet op te geven, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. In 2019 mag de ontvangen huur niet hoger zijn dan 5.367 euro. Het verhuurde deel moet deel uit maken van de eigen woning. Verder dienen u en de huurder tijdens de gehele huurperiode ingeschreven te staan op hetzelfde adres en de verhuur mag niet van korte duur zijn. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om de verhuur van een zolderkamer. Voordeel van de regeling is dat de eigenaar van de woning de volledige hypotheekrente kan blijven aftrekken.

Tijdelijke verhuur

Tijdelijke verhuur van de woning via onder andere Airbnb komt steeds vaker voor. Belastingplichtigen met een eigen woning die tijdelijk wordt verhuurd, moeten 70 procent van de huurinkomsten gesaldeerd met daarmee verband houdende kosten opgeven in box 1.

Verschil met de verhuur van een tweede woning is het feit dat de woning de eigenaar ook echt als hoofdverblijf ter beschikking blijft staan. De kamerverhuurvrijstelling is niet van toepassing aangezien de verhuur van korte duur is. Ook zal de toerist bij huur van de woning niet ingeschreven staan op het adres van dat huis.

Recent kwam rechtbank Noord-Holland met een merkwaardige uitspraak over de huurinkomsten van een tuinhuis. De rechtbank stelde dat bij tijdelijk verhuur het alleen gaat om de verhuur van de gehele woning. Aangezien het tuinhuis een deel van de woning betrof, zouden de huurinkomsten onbelast moeten zijn. De inspecteur was het daar niet mee eens en heeft inmiddels hoger beroep aangetekend.

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl