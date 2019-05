„Verbod asbestdak bedreigt boer”

Een verbod op asbestdaken per 2025 brengt het voortbestaan van agrarische bedrijven in gevaar en leidt daarnaast tot huurverhoging voor huurders.

Dat schrijven landbouworganisatie LTO Nederland en Aedes, koepel van woningcorporaties, in een brief aan de leden van de Eerste Kamer. De senaat sprak dinsdag over het mogelijk algeheel verbod op daken met asbest erin.

Het huidige asbestbeleid mist een goede onderbouwing, stellen Aedes en LTO. Wetenschappelijk onderzoek toont volgens hen aan dat de gezondheid van bewoners en omwonenden nagenoeg niet te lijden heeft onder asbestdaken. De organisaties wijzen erop dat „naast agrariërs en sociale huurders ook particuliere wooneigenaren door het verbod in financiële en juridische problemen komen.”

Ook andere deskundigen roerden zich al. Zo wees Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de senatoren erop dat een verbod „miljarden kost tegen minieme opbrengsten.”

De Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde doet een dringend beroep op de Eerste Kamer om een „nuchtere afweging” te maken. Het beleid zou doorschieten in dure en verstrekkende maatregelen die nauwelijks effect hebben.

Een onderzoeker van het Kennis- en Expertisecentrum Asbest schrijft de Senaat dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat argumenten voor het verbod door elkaar haalt of onjuist interpreteert.

Het overleg in de Eerste Kamer kan ertoe leiden dat de staatssecretaris het wetsvoorstel moet aanpassen. Als de senaat wel doorgaat met de behandeling, volgen de stemmingen op 4 juni.

In de Tweede Kamer stemde de SGP in oktober 2018 als enige tegen de wetswijziging.