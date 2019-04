VEH: Negatief vertrouwen woningmarkt

Het vertrouwen op de Nederlandse woningmarkt is voor het eerst in 4,5 jaar negatief. Dat blijkt uit de maandelijkse Eigen Huis Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Die kwam voor maart uit op een waarde van 99 punten. Onder de honderd punten is het vertrouwen in de woningmarkt negatief, daarboven positief.

Volgens de VEH is vooral sprake van een daling van het sentiment in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en in de regio’s Oost- en Zuid-Nederland. Ruim vier op de tien Nederlanders vindt het momenteel een (zeer) ongunstige tijd om een woning te kopen. Ruim de helft van de starters noemt als belangrijkste reden de slechte betaalbaarheid van een koopwoning. Mensen die weinig of geen vertrouwen hebben in de ontwikkelingen op de huizenmarkt, zullen de koop van een woning uitstellen, of er geheel vanaf zien, aldus de branchevereniging.

Doorstromers zien het iets minder somber in, stelt de VEH. Toch vindt een derde het nu geen gunstige tijd om een ander huis te kopen. Dat komt vooral door de vaak zeer beperkte keuze aan geschikte woningen, of er moeten zo veel concessies worden gedaan dat het enthousiasme snel afneemt.