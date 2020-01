Veel fondsen verhogen pensioenpremie alsnog

Een grote groep werknemers en werkgevers gaat in 2020 toch meer betalen voor pensioen, ondanks de oproep van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken premies niet te laten stijgen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het FD en PensioenPro naar de ontwikkeling van pensioenpremies. De resultaten werden maandag bekendgemaakt.

Als de pensioenpremie stijgt, gaat dat ten koste van het salarisstrookje van de werknemer of heeft dat zijn weerslag op de winst van het bedrijf. Steeds meer fondsen kiezen er daarnaast voor om minder pensioen uit te keren voor de ingelegde premie.

Dit gebeurt dit jaar bij de helft van de 48 bedrijfstakpensioenfondsen. De premie stijgt alsnog, of de werknemers krijgt minder terug voor zijn inleg. Bij die fondsen sparen circa 600.000 werknemers hun pensioen. In de bouw stijgen de premies met 10 procent, in de glastuinbouw en de bloementeelt met 13 procent en bij bedrijven aangesloten bij pensioenfonds Zoetwaren met 12 procent. Bibliotheekmedewerkers en personeel van levensmiddelengroothandels blijven hetzelfde betalen, maar bouwen vanaf dit jaar respectievelijk 20 en 12 procent minder pensioen op.

Van de grootste tien pensioenfondsen verhogen alleen Bouw en BPL (Landbouw) dit jaar de premie. De andere grote fondsen komen nu nog niet met premiestijgingen, maar ze voorzien dit wel voor volgend jaar.

Minister Koolmees zal niet blij zijn met deze ontwikkeling. Toen de minister eind vorig jaar besloot om de pensioenfondsen de mogelijkheid te geven om kortingen op de pensioenen een jaar uit te stellen, drukte hij de sociale partners nog op het hart om de premies in 2020 niet te laten stijgen. Hiermee hoopte Koolmees dat de nodige „rust” zou komen.