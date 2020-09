„Varkensboer laat zich toch niet uitkopen”

Veel minder varkensboeren dan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoopt, willen hun bedrijf daadwerkelijk beëindigen. Daarmee loopt haar stikstofaanpak opnieuw vertraging op. Bovendien blijkt de uitkoopregeling vooral aantrekkelijk voor boeren met moderne, relatief 'schone' stallen.

Door varkenshouders uit te kopen, hoopt Schouten de uitstoot van stikstof te verminderen. Daardoor moet ruimte ontstaan voor de bouw, die anders opnieuw stil dreigt te vallen. Uit onderzoek van het Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en 'EenVandaag' blijkt dat de regeling aanvankelijk was overtekend, maar dat de ene na de andere boer nu afhaakt. Dat schrijft Trouw.

Voor de uitkoopregeling is nu in totaal een half miljard euro uitgetrokken. Maar van de 407 boeren die aan de voorwaarden voldoen, zal slechts 50 tot 60 procent daadwerkelijk tekenen, verwacht POV, de belangenbehartiger van de varkenssector - terwijl op 361 handtekeningen was gerekend. De agrarische adviesbureaus DLV en ABAB, die veel met boeren om tafel zitten, bevestigen deze cijfers. De varkensboeren verdienen op dit moment goed en in Brabant zijn strengere milieuregels met twee jaar uitgesteld.