Vakbonden positief over pensioenplan Koolmees

De vakbonden reageren positief op de pensioenmaatregelen van verantwoordelijk minister Wouter Koolmees. „Het is goed om te zien dat de grote zorgen van de mensen in het land nu door de minister zijn gehoord”, zegt FNV-voorzitter Han Busker.

Volgens hem is voor het overgrote deel van de mensen in Nederland de acute dreiging op een korting op hun pensioen nu van de baan. Koolmees kondigde aan dat de regels rond kortingen voor komend jaar worden versoepeld. Daarnaast zal het overgrote deel van de fondsen niet worden verplicht de premies nog verder te verhogen of de pensioenopbouw voor werkenden te verlagen.

CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden noemt het „fijn dat de minister deze stap zet”. „Een belangrijke hobbel is platgeslagen op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Nu kunnen we ons volledig richten op de uitwerking van het pensioenakkoord.”

Bij CNV gaat de vlag overigens nog niet uit. „Nog steeds is er een klein aantal fondsen dat het risico loopt te moeten korten. Het is nu nog niet duidelijk voor hoeveel mensen deze korting precies geldt. We gaan uit van weinig mensen en kleine bedragen. Deze ontwikkeling houden we uiteraard nauwlettend in de gaten”, aldus Van Wijngaarden.