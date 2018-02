Urk kent hoogste arbeidsdeelname

Urk is de gemeente met de hoogste arbeidsdeelname. In het vissersdorp heeft bijna driekwart (74,2 procent) van de inwoners een baan.

Dat blijkt uit CBS-cijfers van zaterdag over de arbeidsdeelname in 2017 van mensen tussen de 15 en 75 jaar. In heel Nederland had vorig jaar 66,7 procent in deze categorie werk. In Vaals is dat percentage slechts 52,6.

De landelijke arbeidsdeelname is nog niet op het niveau van door de crisis. In 2008 lag een aantal mensen met een baan nog op 67,9 procent. Vier van de veertig regio’s (Zuidwest-Drenthe, IJmond, Groot-Haarlem en Zeeland exclusief Zeeuws-Vlaanderen) zijn de crisis al te boven. De hoogste arbeidsdeelname is te vinden in Noord-Overijssel (69,5 procent). IJmond doet het met meer dan 69 procent ook goed, net als Utrecht.

De regio met de laagste arbeidsdeelname is al jaren Zuid-Limburg, waar 61,1 procent betaald werk heeft. Utrecht had van de vier grote steden de hoogste arbeidsdeelname met 70,5 procent.