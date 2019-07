Unilever ontstond uit boterhandel

Achter de reclame voor margarine op de gevel van de Zuidstraat 12 in het Zeeuwse Dreischor schuilt een verhaal van opkomen, blinken en blijven blinken.

Pontificaal staat de geel-rode muurreclame op de gevel van het voormalige winkelpand. Met die beschildering prijst –rond het jaar 1907– de toenmalige kruidenier Berman de margarine van Solo aan. In 2005 krijgt de reclameplaat weer een likje verf. Een lastige klus voor de decorateur; het is moeilijk om de oorspronkelijke tinten te vinden.

Dat de afbeelding tot het industrieel erfgoed van Zeeland behoort, verbaast niet. Ze vertelt een stuk geschiedenis van de levensmiddelenindustrie.

Rond 1900 bouwt Anton Jurgens de goedlopende boterhandel van zijn Brabantse koopmansfamilie Jurgens uit. Het bedrijf produceert volgens het Franse patent margarine, een namaakboter. In de daaropvolgende jaren verovert Jurgens de markt voor smeerbare vetten in West-Europa. Margarine is goedkoper en beter houdbaar dan roomboter, en een goede vervanging voor de reuzel die de arme bevolking gebruikt. De handel gaat gepaard met een flinke reclamecampagne. Exact dezelfde reclame van Solo siert daarom ook een pand in het Limburgse Valkenburg aan de Geul. Uit de fusie van Jurgens’ boterhandel met het Engelse Lever Brothers ontstaat in 1929 Unilever, nu miljardenbedrijf.

Solo is slechts nog in België te koop. In Nederland kennen de winkels een gevarieerd aanbod margarine van andere merken. Je boterham besmeren met zachte margarine of halvarine is een simpele manier om de benodigde vitamines A, D en E binnen te krijgen, aldus het Voedingscentrum. Margarine staat daarom nog altijd in het aanbevolen schema voor een gezond eetpatroon, de schijf van vijf.

Soms sieren gerestaureerde gevelreclames het straatbeeld. Wat is er van de bedrijven op de muurschilderingen geworden? Deel 3.