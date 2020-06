Uitgestelde bruiloften worden onder open overkapping ingehaald

Grote evenementen en feesten zijn er niet meer. Eigenaar Peter de Ruiter (31) van Skippy-Rent uit Barneveld zoekt zijn heil nu in slimme oplossingen voor ruimtegebrek met overkappingen bij terrassen, sportscholen en bedrijven. „Of voor een feestje thuis. Uitgesteld bruiloften worden nu ingehaald.”

Vorig jaar nam De Ruiter verhuurspecialist Skippy-Rent over. Met enkele tientallen mensen verzorgt hij „alles voor feesten en evenementen. Van tent tot theelepel. Open en dichte tenten, stroomplannen, aggregaten, je kunt het zo gek niet bedenken.”

Nieuw was de sector voor de uit Elspeet afkomstige jonge ondernemer niet. Naast zijn baan bij een veevoederbedrijf legde hij zich al toe op de verhuur van benodigdheden voor feesten en partijen. „Dat begon met een paar tafeltjes en stoelen. Een jaar of vier geleden ben ik voor mezelf begonnen.” Met de overname van Skippy-Rent haalde hij grote evenementen binnen. Zo verzorgt het bedrijf jaarlijks de tenten voor de Terdegefair op landgoed De Schaffelaar, het Barneveldse Ballonfiësta, Heel Holland Bakt, verschillende dancetours en de ijsbaan in Harderwijk.

Abrupt kwam aan vrijwel ieder evenement een eind toen half maart de beperkingen als gevolg van de coronacrisis werden aangekondigd. „Dat ging hard. In een week tijd was een orderportefeuille van ongeveer 1,1 miljoen euro geheel verdwenen.” De Ruiter voerde gesprekken met de bank en wist voldoende vertrouwen te wekken. „Best pittig, want zo kort na een overname kun je er eigenlijk niet al te veel bij hebben.”

Ander pand

Hij stopte met de huur van een groot bedrijfspand met opslagruimte en verdeelde de bezittingen van het bedrijf over drie locaties. „Dat was een grote kostenbesparing, het scheelde al gauw 10 mille per maand. Het is logistiek wat lastiger. Een deel van een tenten en andere benodigdheden bevindt zich nu in Biddinghuizen.” Het aantal werknemers is teruggebracht, van circa 20 in maart naar 9 (waarvan twee parttimers) nu. „We hebben noodsteun, zodat je alleen in goed overleg uit elkaar kunt gaan. Het doet wel wat met je, zeker als je weet dat we vorige zomer momenten hebben gekend dat we met zestig man werkten.”

Vanaf de uitbraak van corona heeft De Ruiter zich gericht op tal van oplossingen voor ruimtegebrek bij bedrijven, winkels, cafés en sportscholen. „Wij hadden het geluk dat we al verschillende klanten in de horeca hadden.

Grote collega’s zijn de afgelopen maanden omgevallen. Door de regels is er op tal van plaatsen ruimtegebrek. Voor alles is een oplossing denkbaar. Zo hebben we de kantine van een het hoofdkantoor van een grote drogisterijketen verdrievoudigd.” Ook dranghekken maken onderdeel uit van het productaanbod. „Recent hebben we 400 meter hekken geleverd aan Paleis het Loo.”

Knokken

Vooral zogenaamde stretchtenten zijn populair. „Het doek is rekbaar en je kunt het gemakkelijk vastmaken aan gebouwen. Het is heel geschikt voor tuinfeesten, bruiloften en horecaterrassen. „Met overkappingen zit je altijd goed als het gaat om de luchtcirculatie en je kunt het net zo groot maken als je wilt. Binnenkort hebben we de eerste bruiloft, met een overkapping geschikt voor honderd gasten.”

Met de verbreding van de activiteiten is de kou nog niet uit de lucht, benadrukt hij. „Het is echt harken om met de huidige ploeg aan de gang te blijven. Ons belangrijkste seizoen is van Koningsdag tot begin september. Ik reken voor dit jaar op een omzetverlies van 80 procent. Anderen hadden er misschien al de stekker uitgehaald, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik knok keihard voor het voortbestaan van het bedrijf.” Hij durft nauwelijks voorspellingen te doen voor de nabije toekomst. „Dat hangt uiteraard sterk af van de ontwikkelingen rondom corona. Mensen willen toch graag bij elkaar zijn. Dat houd je niet tegen.”

Gegevens onderneming

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren juist. Deel 15 in een serie. Volgende week deel 16.

Serie

Bedrijf & corona

Bedrijf: Skippy-Rent

Waar: Barneveld

Activiteit: tentverhuur en spullen voor evenementen

Sinds: 2019 in de huidige vorm

Aantal medewerkers: 9

Omzet: met 80 procent afgenomen