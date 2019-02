Twitter omlaag op rood Wall Street

Wall Street is donderdag met verlies aan de handelsdag begonnen. Beleggers kregen wederom een trits aan bedrijfscijfers te verwerken, waaronder die van Twitter en Fiat Chrysler. Ook de Nederlandse chipmaker NXP Semiconductors, met een notering op de beurs in New York, opende de boeken.

De toonaangevende Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,7 procent omlaag naar 25.224 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens 0,7 procent, tot 2713 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,8 in tot 7314 punten.

Twitter verloor kort na opening bijna 10 procent. Het socialmediabedrijf voerde zijn omzet in het voorbije kwartaal op en boekte een winst die hoger was dan kenners hadden verwacht, maar vooruitzichten voor het lopende kwartaal stelden teleur. Ook automaker Fiat Chrysler liep een flinke deuk op. Het concern verloor bijna 12 procent na tegenvallende vooruitzichten omtrent de winst en kasstroom in 2019. NXP Semiconductors zag de opbrengsten afnemen en verwacht dat die daling dit kwartaal doorzet. Het chipbedrijf zakte 5,4 procent.