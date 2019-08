Topman NN stapt over naar concurrent Aegon

Topman Lard Friese van verzekeraar NN Group maakt een opvallende overstap. Hij vertrekt naar concurrent Aegon om eenzelfde rol te gaan vervullen. Zijn afscheid bij NN is per direct.

De rol van topman, als opvolger van Alex Wynaendts bij Aegon neemt hij in het voorjaar van 2020 op zich. Friese wordt bij NN opgevolgd door David Knibbe.

Friese is geen onbekende bij Aegon. Tussen 1993 en 2003 was hij ook al werkzaam bij de verzekeraar. In 2008 ging hij aan de slag als bestuursvoorzitter van Nationale-Nederlanden, de voorloper van NN Group. Zijn rol als topman van NN Group vervulde hij sinds 2014.

In zijn periode als bestuursvoorzitter bij NN Group leidde Friese de afsplitsing van de verzekeraar van ING Group en de beursgang van de onderneming. Ook werd onder zijn leiding verzekeraar Delta Lloyd overgenomen en werd er een deal gesloten over de overname van de niet-levensverzekeringen van Vivat.

Bij NN Group vinden ze het te ver gaan om te zeggen dat ze verrast zijn door de stap van Friese. Volgens een woordvoerder kan het altijd gebeuren dat een bestuurder vertrekt. Om die reden heeft het bedrijf een soort plan B op de plank liggen en kan NN Group snel een opvolger bekendmaken.