Tool Care Nederland voert de apk uit voor machines en gereedschap

Is het gereedschap, zijn de machines waarmee het personeel werkt veilig? Bedrijven moeten dit volgens de Arbowet periodiek laten controleren. Wim Maat (58) richtte Tool Care Nederland op om bij klanten de apk op dit terrein uit te voeren.

Halverwege de jaren negentig werd de NEN 3140 van kracht. Het is de aanduiding voor de Nederlandse normen voor elektrische apparaten die ondernemingen gebruiken. Maat uit ’s-Gravendeel besefte dat zich er een markt aandiende voor de voortaan verplichte keuringen. Daar speelde hij op in. „Ik vond het superinteressant, een prachtige nieuwe uitdaging.”

Eerder was hij werkzaam als elektrotechnicus, meer specifiek als sterkstroominstallateur. Na verloop van tijd stapte hij over en reisde hij door het land als vertegenwoordiger die schuurmachines en -systemen verkocht. In 1997 keerde hij terug van de commercie naar de techniek en begon hij voor zichzelf, „hoewel ik nooit bewust de bedoeling had gehad om ondernemer te worden.” Zijn oorspronkelijke opleiding en nog een speciale cursus verschaften hem de noodzakelijke kennis om de apk’s in het kader van die NEN 3140 te mogen verrichten.

Tool Care Nederland ging zijn eigen zaak heten (tool care is het Engels voor: zorg voor gereedschap). „Nee, we zijn niet het Nederlandse deel van een buitenlandse firma”, licht Maat toe. „Maar ik zette er Nederland bij omdat ik meteen de intentie had door heel het land te gaan opereren.” Hij startte vanuit huis, maar huurde al snel op industrieterrein Mijlpolder in ’s-Gravendeel een ruimte voor kantoor en voor opslag van apparatuur en materiaal om de inspecties en eventuele reparaties te kunnen uitvoeren. In 2017 kocht hij het huidige pand, dat zich vlak bij het vorige bevindt.

Inmiddels werken er bij Tool Care twaalf mensen. Acht van hen zijn elke dag met een busje onderweg. „We zijn begonnen in de regio, maar het werkgebied breidde zich als een olievlek uit, tot Groningen in het noorden en Margraten in Zuid-Limburg.” Bij de militaire begraafplaats daar hebben ze zo’n 200 stuks gereedschap voor het onderhoud, vertelt Maat. Enkele grote afnemers van zijn diensten zijn de Koninklijke Landmacht, Shell, VDL en Damen. Verder heeft hij veel klanten in de bouwsector. Bij sommige bedrijven zijn met de controles enkele uren gemoeid, bij andere weken.

Aan de hand van een checklist kijkt de keurmeester alle „arbeidsmiddelen”, zoals Maat het noemt, na. „Visueel en met metingen.” Is alles in orde, dan krijgt elk toestel en gereedschap, van een pc tot een draaibank en niet te vergeten de meterkast, een sticker opgeplakt. Na een jaar belt Tool Care zelf weer voor een nieuwe afspraak.

Verbreding. Dat blijkt een belangrijk begrip in de ontwikkeling van de onderneming. Ze beperkte zich geleidelijk aan niet tot gerei dat iets met elektriciteit te maken heeft. „Alles wat gekeurd moet worden, al valt het onder andere NEN-normen, zit in ons pakket. Daarin zijn we uniek. Noem maar op: ladders, takels, valbescherming, brandblusmiddelen, gasflessen, EHBO-koffers.”

„Verbreding bij dezelfde klanten wilden we.” Dat gebeurde ook door, zes jaar geleden, een nieuw onderdeel aan de holding toe te voegen: Kalibratie Centrum Nederland. Kalibreren is vaststellen of een meettoestel nog nauwkeurig de waarden aangeeft en geen afwijkingen vertoont. Het gaat om apparatuur voor het meten van lengte en breedte, van druk (manometers) en kracht en om gasdetectieapparaten. Vooral deze bv, die tot dusver opereert met de werknemers van Tool Care, groeit snel. „Elke dag melden zich nieuwe klanten.”

Een derde poot, sinds vier jaar, is Koi Care Hoeksche Waard. Een totaal andere ‘tak van sport’: voor mensen die iets met vissen hebben. Een koi is een karper uit Japan. Deze eenmanszaak van Maat levert visvijvers aan particulieren, voeding en medicijnen voor de vissen en meet de kwaliteit van het water.

De directeur van de drie bv’s: „Tool Care, daar verdienen de meeste mensen bij ons hun geld mee. Het kalibreren mag je aanmerken als de huidige groeimotor. En Koi, dat is ontstaan uit een hobby, dat is het leuke ding, daar wil ik oud mee worden.”

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Tool Care Nederland

Waar: ’s-Gravendeel

Activiteit: keuren gereedschap

Sinds: 1997

Aantal werknemers: 12