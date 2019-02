Teun van Kooten (69) klimt nog regelmatig op het dak

Teun van Kooten (69) uit Ridderkerk klimt voor bouwtechnische keuringen op daken, staat bovenop dakkapellen en schuwt ook ondergrondse kruipruimtes niet. Drie dagen per week trekt hij eropuit. „Maar m’n verstand zegt me dat het zo langzamerhand wel genoeg is geweest.”

Achter het huis lopen vijftien schapen, ernaast staat een groot geitenhok. En dan zijn er ook nog kippen en een poes. „De kippen en geiten zijn voor mijn vrouw”, lacht Van Kooten. De schapen verzorgt hij zelf, en dat kost soms veel tijd. Zijn vrouw had hen aangemeld voor een Israëlreis maar moest dat weer terugtrekken. „Het is precies in de lammertijd. Dan kunnen we beslist niet van huis.”

Nog meer tijd besteedt de vitale Ridderkerker aan het keuren van verkochte woningen. „Vanaf mijn pensioen in 2015 tot vorig jaar vier en soms vijf dagen en sinds enige tijd drie dagen per week.”

Van Kooten begint na de lagere technische school in 1965 als leerling-timmerman bij een aannemersbedrijf in Ridderkerk. „Ik las in een weekblad de vacature. Ik ben er voor schooltijd op afgestapt en kon er terecht voor dertig gulden per week. Dat was ook toen al niet veel, maar ik kreeg er wel een goede leerschool.”

Vier jaar blijft hij er werken. In zijn avonduren behaalt hij diploma’s aspirant-gezel en gezel en stapt daarna over op een vierjarige aannemerscursus. „Aannemer ben ik nooit geworden. Maar dankzij de contacten die ik had op de opleiding ben ik wel overgestapt naar een ander bedrijf.”

Dat bevindt zich in Zwijndrecht. Daar klimt hij op tot voorman en later tot uitvoerder. „Ik was heel jong en gretig en moest leidinggeven aan collega’s met wie ik eerder samenwerkte. Dat gaf weleens spanningen, zodat ik weer naar iets anders omzag”, vertelt hij.

Toezichthouden

Zijn derde werkgever wordt aannemersbedrijf J.P. van Eesteren in Rotterdam. Hij begint er opnieuw als timmerman en wordt later afbouwuitvoerder van een groot project. „Omdat ik dat werk wel leuk vond maar het niet tot m’n 65e zou willen doen, heb ik me ingeschreven voor de avond-mts. Met de bedoeling meer de toezichthoudende kant op te gaan.”

In 1986 gaat Van Kooten aan de slag als bedrijfsleider bij de onderhoudsdienst van de gemeente Dordrecht en vervolgens als projectleider bij Ingenieursbureau Drechtsteden. „Ik had veel te maken met prachtige historische panden in de binnenstad.”

Hij maakt in 2006 gebruik van „een gunstige regeling” om drie dagen te gaan werken. Op de twee resterende werkdagen gaat hij als zzp’er woningen keuren, onder de naam Woningkeur Ridderkerk. „Ik doe veel bouwkundige inspecties in opdracht van het bedrijf Perfectkeur. Verder werk ik voor particulieren en makelaars. Daarnaast hield ik me de eerste jaren ook bezig met het opstellen van energielabels. Toen ik in 2015 het ingenieursbureau verliet, heeft Perfectkeur me als franchisenemer voor vijf dagen per week werk aangeboden.”

Hij neemt dat aanbod met beide handen aan, ondanks het bezit van een grote (moes)tuin en zijn schapen. „Voor het geld hoef ik het niet te doen, maar ik voel me veel te vitaal om de hele week thuis te blijven.”

Dat wil niet zeggen dat hij, naast zijn betaalde arbeid, geen vrijwilligerswerk doet. Van Kooten is regelmatig te vinden in het inloophuis van de gereformeerde gemeente in Rotterdam-Zuid.

Vraagbaak

Ook is hij vraagbaak op technisch gebied voor een van de drie reformatorische scholen in zijn woonplaats. Daarnaast treedt hij voor de Petrakerk (gereformeerde gemeente) op als coördinator van de technische thuishulp. „Omdat ik een grote aanhanger heb, help ik ook bij het verhuizen en ontruimen als mensen naar een andere woonbestemming gaan. ”

Van Kooten voelt er nog steeds niet veel voor om van zijn betaalde werk afscheid te nemen. „Zolang ik me goed voel, zou ik wel door willen gaan. Maar mijn verstand zegt dat het beter is om dat niet te doen. Ik denk er nu over om te gaan afbouwen.”

Loopbaan Van Kooten

n Geboren: 7 januari 1950 in Hendrik-Ido-Ambacht

n Bassischool: Willem de Zwijger in Hendrik-Ido-Ambacht

n Opleiding: lts en mts

n Eerste baan: leerling-timmerman bij een aannemersbedrijf in Ridderkerk

n Latere banen: uitvoerder bij aannemers in Zwijndrecht en Rotterdam en bedrijfsleider bij de gemeente Dordrecht

n Laatste baan: projectleider bij Ingenieursbureau Drechtsteden, Dordrecht