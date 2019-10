TenneT steekt miljoenen in stroomnet noorden

Netbeheerder TenneT trekt 215 miljoen euro uit om het elektriciteitsnetwerk in het noorden van het land uit te breiden. Daardoor moet het mogelijk worden om meer zonne- en windparken aan te sluiten. Ook kijkt TenneT naar het gebruik van de reserveruimte op het elektriciteitsnet om duurzaam opgewekte stroom te kunnen doorgeven.

Door de aanleg van twee nieuwe hoogspanningsstations in Groningen en Drenthe en het vergroten van de capaciteit in tien andere hoogspanningsstations komt er twee gigawatt extra beschikbaar. Dat is genoeg om circa 7 miljoen zonnepanelen of ongeveer vierhonderd windmolens aan te sluiten. De twee nieuwe stations zijn volgens verwachting in 2025 klaar.

Het gebruik van de reserveruimte op het elektriciteitsnet is nu niet toegestaan. Als een ontheffing wordt gegeven om die vluchtstrook van het energienet te gebruiken, komt er direct nog eens 500 megawatt beschikbaar om duurzame energiewinningsprojecten aan te kunnen sluiten. TenneT gaat deze maand een verzoek indienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om zo’n ontheffing te krijgen.

TenneT kijkt bovendien naar het tijdelijk afsluiten van zonneparken als het aanbod van stroom groter is dan de vraag. Op die manier kunnen ook meer zonneparken worden aangesloten.

De aansluiting van zonne- en windparken is een heikel punt. In gebieden waar de ruimte is om die parken te bouwen, ontbreekt de capaciteit op het elektriciteitsnet om ze aan te kunnen sluiten. Daardoor zijn al diverse projecten stil komen te liggen. Met de aangekondigde uitbreiding van het net in de noordelijke provincies probeert TenneT dat probleem op te lossen, al gaan daar dus wel enkele jaren overheen.