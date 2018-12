Technologie kan CO2-uitstoot wereldwijd laten dalen met 64 procent in 2050

Technologische ontwikkelingen kunnen de wereldwijde energie gerelateerde CO2-uitstoot met 64 procent verminderen in het jaar 2050.

Dit schreef het ING Economisch Bureau in het woensdag verschenen rapport ”Technology, the climate saviour?” De afname van 64 procent ligt dicht bij de internationale klimaatdoelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden in 2050.

Het invoeren van die moderne technologie kost wel de nodige tijd waardoor het tussendoel voor 2030 niet wordt gehaald. Ook bij snelle technologische ontwikkeling blijft overheidsbeleid essentieel, zo stelde het economisch bureau woensdag.

„Betere isolatie en processen in fabrieken en woningen en efficiënter rijdende auto’s en vrachtwagens, is de eerste en goedkoopste stap”, zegt Gerben Hieminga, energie-econoom bij ING. „Ten tweede moet de daadwerkelijke daling komen van elektrificatie van voertuigen en van zon- en windenergie.”