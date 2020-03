Te koop voor spotprijs: miljoen roze potanjers

De verkoop van bloemen en planten is in twee weken tijd helemaal ingestort. Ook kweker Chris IJzelenberg uit Maasdijk raakt zijn potanjers via de reguliere handel niet meer kwijt. Daarom klopt hij rechtstreeks bij de consument aan.

De toespraak van Boris Johnson deed maandagavond de deur dicht. De Britse premier kondigde nieuwe maatregelen aan tegen de verspreiding van het coronavirus. Met ingang van dinsdag gingen ook in het Verenigd Koninkrijk veel winkels dicht, waaronder bloemenzaken en tuincentra.

„Engeland en Duitsland zijn de belangrijkste bestemmingen van onze potanjers. In Duitsland waren de winkels al dicht”, zegt een hevig teleurgestelde IJzelenberg. „Wij hebben een miljoen bloeiende planten staan maar er is geen koper voor. Naar de veiling brengen heeft geen zin, daar worden ze doorgedraaid (uit de handel genomen, TR). Ik vind het verschrikkelijk om die prachtige planten in de container te moeten storten.” Dat laatste lijkt het enige dat rest: compostering.

IJzelenberg Plants is een familiebedrijf, gerund door Chris samen met zijn vader, zijn zwager en een oom. Ook een broer van Chris werkt sinds kort in het bedrijf. In Maasdijk telen ze 8 hectare potplanten. In Spanje en Portugal laten ze 4 hectare op contract telen. De jaaromzet bedraagt in een normaal jaar 8 miljoen euro. Maar 2020 is geen normaal jaar. Nu al is duidelijk dat de coronacrisis de familie IJzelenberg een miljoenenschade oplevert. Dit soort risico’s wordt door geen enkele verzekering gedekt. Wat rest is bezuinigen en hopen dat het over enige tijd weer beter gaat.

Leeg

IJzelenberg: „Ons teeltschema loopt het hele seizoen door. De anjers die nu in bloei staan, hebben we in week 40 opgepot. We willen proberen ze terug te snoeien zodat ze wat langer kunnen blijven staan. We zetten ook planten op die in de zomer verkocht worden. Ik kan de kas toch niet leeg laten staan?”

De ondernemers hebben zeven personeelsleden in vaste dienst. „Normaliter komen daar nog tien tot vijftien uitzendkrachten bij, maar die hebben we al naar huis moeten sturen”, zegt de teler.

Dinsdag liet hij door een kennis in allerijl een webshop optuigen. Daar biedt hij de miljoen mooie roze Pink Kisses voor een zacht prijsje te koop aan. Voor een box met vijftien bloeiende planten betaalt de consument 20 euro, inclusief bezorging. „Dat is de helft van de normale prijs.”

Of het veel zoden aan de dijk zet, is afwachten. De productie op moderne land- en tuinbouwbedrijven is vele malen groter dan waarvoor in wijde omgeving een markt is te vinden. Eerder deze week was een akkerbouwer uit de Haarlemmermeer in het nieuws, die zijn frietaardappelen via sociale media aan de man probeerde te brengen, want ook die markt is ingestort nu de horeca gesloten is. In twee dagen kwamen honderden consumenten langs, die samen 8000 kilo piepers kochten. Een druppel op een gloeiende plaat: hij had in zijn loods 1000 ton (100 miljoen kilo) liggen.

IJzelenberg kent de voorbeelden maar wil liever iets proberen dan zijn mooie planten vernietigen. De eerste marketing verliep dinsdag via de sociale media. Familie en vrienden vernamen het nieuws via Instagram, Facebook en Whatsapp en zetten het weer door naar hun eigen contacten. „In twee dagen tijd hebben we driehonderd bestellingen binnen”, zegt hij donderdagochtend. „Uit de reacties merk ik dat de mensen het heel vervelend voor ons vinden en dat ze ons graag een handje willen helpen. De gunfactor, daar moeten we het van hebben, dat besef ik echt wel. Een mooi gebaar is dat twee anonieme weldoeners een partij planten aan enkele rusthuizen schenken. ”

Het kabinet heeft toegezegd dat bedrijven die door de coronacrisis in problemen komen op hulp kunnen rekenen. Woensdag pleitte minister Schouten (Landbouw) bij de Europese Commissie voor steunmaatregelen en verwees daarbij nadrukkelijk naar de sierteelt als een sector die anders altijd zijn eigen boontjes dopt.

Terugbetalen

IJzelenberg waardeert de toezeggingen. „Maar het noodfonds voor de tuinbouw is nog niet opgetuigd. En als het opengesteld wordt, duikt iedereen er bovenop. Alleen al de sierteelt telt 1100 familiebedrijven. Ook de banken willen soepel zijn, maar dat neemt niet weg dat krediet uiteindelijk een keer moet worden terugbetaald. Als deze crisis lang duurt, gaat iedereen kapot. Aan de andere kant beseffen wij dat we de afgelopen jaren rijk gezegend zijn. Deze crisis heeft ons allemaal wat te zeggen. Wij mogen toch het vertrouwen hebben dat de Heere alles in ons leven leidt.”

>>pinkkisses.nl