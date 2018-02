Stroomstootje van pulsnet kietelt een beetje

Lachend steken een paar Europarlementariërs hun handen in een bak water waarin de pulstechniek wordt gesimuleerd. „Het kietelt een beetje”, zegt de Spanjaard Mato als hij de stroomstootjes voelt.

Nederland haalt alles uit de kast om Europa te bewegen af te zien van een verbod op de pulsvisserij. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft donderdag een groepje collega’s naar Nederland gehaald. Ze reizen drie vissersplaatsen langs en hebben ‘s avonds een gesprek met minister Schouten (Landbouw), die zich sterk maakt voor de vissers.

„Ik denk dat een totaalverbod niet nodig is en ben juist voor vernieuwende vismethoden. Maar ik moet nu het standpunt van het Parlement verdedigen”, zegt Gabriel Mato, die voorzitter is van de visserijcommissie van het Europees Parlement (EP). Het EP stemde onlangs met een ruime meerderheid voor een ban op de pulsvisserij, hoewel de specialisten van de visserijcommissie de techniek een kans wilden geven. De komende tijd moeten onderhandelingen tussen het EP, de lidstaten en de Europese Commissie uitsluitsel geven over het lot van de pulsvisserij, die door zo’n tachtig Nederlandse kotters wordt beoefend.

Demonstratiebak

In het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland in Stellendam laten de politici zich uitvoerig informeren over de pulstechniek. In een demonstratiebak voelen ze de stroomstootjes waarmee pulsvissers tong in hun netten weten te vangen. „Er wordt gewerkt met een vast voltage dat niet verhoogd kan worden”, benadrukt beheerder Johan Baaij.

„Het zou het beste zijn als de proef met de pulsvisserij nog vier jaar zou voortduren”, vindt Mato. „In die periode kun je dan goed nagaan wat de effecten ervan zijn. Het is duidelijk dat deze vorm van visserij meer voordelen heeft dan nadelen en belangrijk is voor Nederland. Ik zal proberen de discussie weer op gang te brengen om tot een compromis te kunnen komen.”

Officieel is pulsvisserij in Europa verboden, maar Brussel staat toe dat maximaal 5 procent van de vissersvloten van de lidstaten ermee experimenteert. Nederland wist nog meer tijdelijke ontheffingen los te peuteren, tot bijna een derde van de vloot. Aanpassing van een schip kost 3 tot 4 ton. Met een pulsnet verbruikt een kotter minder brandstof, wordt er selectiever gevist en wordt de zeebodem minder beroerd dan met de traditionele boomkor.

„Het verbod dat het Europees Parlement wil, is gebaseerd op nepnieuws”, vindt Arma Lokker uit Goedereede. Haar familie heeft twee kotters in de vaart: de GO 22 en de GO 26. „De netten beroeren de zeebodem nauwelijks en het brandstofverbruik ligt veel lager dan vroeger. Een trekker die zomaar over het land rijdt, verbruikt toch ook veel minder brandstof dan een trekker die aan het ploegen is?”

Samen met andere familieleden van vissers probeert Lokker de Europarlementariërs te overtuigen. Op haar arm zit kleindochter Isabelle. Het kind draagt een promotieshirtje van Eendracht Maakt Kracht, een twee jaar geleden opgerichte actiegroep van Noordzeevissers.

Het zijn de Fransen die achter het dreigende verbod zitten, is de overtuiging van Adam Tanis, die met zijn broer Jaap vaart op de GO 38 en de GO 48. Tanis: „In heel korte tijd is de stemming in Brussel omgeslagen. Weten wij veel wat Frankrijk landen als Roemenië misschien wel in het vooruitzicht heeft gesteld als die tegen zouden stemmen?” De Franse vissersvloot is lang niet zo modern als de Nederlandse. „Misschien zijn ze gewoon jaloers.”

Gewond

Dat de vissen door de stroomstootjes gewond zouden raken –een vaak gebruikt argument van tegenstanders van de puls– klopt volgens Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond niet. „Bij kabeljauwen is wel vastgesteld dat ze heel soms zo verkrampen dat ze hun ruggengraat breken. Maar die vis blijft niet gewond achter in zee, hij belandt hoe dan ook in het net.”

Visserijwethouder Van der Vlugt (CDA) van Goeree-Overflakkee wijst op het grote belang van de visserij voor zijn gemeente. Zo’n duizend inwoners zijn in de sector werkzaam. „Verbieden van de pulsvisserij betekent een verbod op innovatie”, vindt hij.

Adam Tanis begrijpt niet dat vissers eerst de mogelijkheid is geboden met subsidie uit Brussel te investeren in pulsvisserij, terwijl dat nu mogelijk voor niets is geweest. Oud-visser Kees Tanis, geen familie van Adam Tanis, wil met een vat gasolie naar binnen gaan. „Een kotter verbruikt elke week 75 vaten van 200 liter extra als er weer met de boomkor wordt gevist.”