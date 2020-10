‘Strengere regels schaden economie niet méér dan nu’

Nieuwe maatregelen die op de escalatieladder van het kabinet staan, zijn niet per se veel slechter voor de economie dan de maatregelen die nu al gelden. Dat zegt onderzoeksdirecteur Carl Koopmans van SEO Economisch Onderzoek tegen zakenzender BNR.

Als het risiconiveau van ‘zeer ernstig’ naar ‘lockdown’ gaat, dan treft dat vooral de privésfeer, zegt Koopmans. Zo worden samenkomsten nog kleiner, mogen mensen niet met meer dan twee personen op pad en liever geen bezoek thuis ontvangen. „De maatregelen in de economie zijn beperkter: musea, pretparken, dat zijn relatief kleine sectoren. Wat dat betreft valt deze stap wel mee”, aldus Koopmans

Gevraagd of consumenten winkels niet méér gaan mijden met nieuwe maatregelen, zegt Koopmans dat het niet zozeer de maatregelen zijn die consumenten thuis houden, maar meer de angst voor besmetting. En dat is in lijn met een onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het kabinet komt vanavond waarschijnlijk weliswaar met ‘slechts’ een harde waarschuwing, maar strengere coronaregels hangen nog altijd boven de markt. Overigens hangen de effecten van een lockdown ook af van de effectieve zwaarte. Zo kunnen er bijvoorbeeld ook nog hele sectoren worden gesloten. En dan is de schade voor de economie veel groter.