Streaming muziek steeds populairder

De Nederlandse consument is steeds vaker bereid om te betalen voor het luisteren van muziek via internet. Dat bleek dinsdag uit de jaarcijfers van NVPI, de branchevereniging van de muziekindustrie over 2017.

De omzet van de sector nam met 10,1 procent toe tot zo’n 170 miljoen euro. Het aandeel streaming steeg van 54,7 procent in 2016 naar 63,8 procent (108,6 miljoen euro) vorig jaar. NVPI verwacht dat het aandeel streaming verder zal toenemen. De verkoop van fysieke producten, zoals cd’s, nam af van 39,6 procent naar 32,1 procent van het totaal.