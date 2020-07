Straaljager model bij ontwerp showroom The Cockpit langs de A2

De showroom lijkt op een cockpit van een straaljager. Geheel in stijl met de supersnelle en exclusieve auto’s die er verkocht worden.

Neem nu de McLaren 675LT die in de showroom van Louwman Exclusive Cars staat. In drie seconden rijdt de sportwagen van stilstand naar 100 kilometer per uur. Met zijn 674 paardenkrachten weet hij een topsnelheid te bereiken van 330 kilometer per uur. Onderdelen zoals de voor- en achterbumper, side-skirts en luchtinlaten zijn van het superlichte, maar ook dure carbon gemaakt. De prijs van de auto is er naar: 426.750 euro.

De meeste auto’s in de showroom zijn sportwagens. beeld Ansho Bijlmakers

Zo staan er nog zo’n tachtig van die dure jongens in de showroom langs de A2 bij Utrecht Leidsche Rijn. Het glazen gevaarte heeft de bijnaam The Cockpit.

Architect Kas Oosterhuis wilde met zijn ontwerp aansluiten bij de snelheid van het passerende autoverkeer op de A2. Daarom nam hij de straaljager als model. In het gebouw zitten ook een werkplaats, een onderdelenmagazijn en een schadeherstelplaats.

Het pand is onderdeel van het 800 meter lange winkelcentrum The Wall. Dat is een gedeelte van een anderhalf kilometer lange geluidswal langs de nieuwbouwwijk De Leidsche Rijn. The Wall had jarenlang last van leegstand en bezoekersaantallen waren laag. Na tien jaar zijn de meeste winkelruimtes nu eindelijk verhuurd. Ook met de oorspronkelijke eigenaar van The Cockpit liep het niet zo lekker. Autodealer Hessing ging in 2012 failliet.

serie In de kijker

Een fotoserie van markante bedrijfsgebouwen langs de snelweg. Verschijnt acht woensdagen op rij. Deel 1.