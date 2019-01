Stevige omzetwaarschuwing Apple

Technologiegigant Apple stelt zijn verwachting voor de omzet in het eind december afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar flink naar beneden bij. Volgens het Amerikaanse bedrijf is de omzetwaarschuwing vooral het gevolg van een zwakker dan verwachte vraag naar iPhones in China.

De omzet in het op 29 december afgesloten kwartaal komt nu naar verwachting uit op 84 miljard dollar. Eerder had Apple aangegeven dat de omzet uit zou komen tussen 89 miljard tot 93 miljard dollar. In de markt werd voorspeld dat de inkomsten zouden uitkomen op 91,3 miljard dollar.

Apple-topman Tim Cook stelt in een brief aan aandeelhouders dat de economische groei in China sterker afzwakt dan voorzien, terwijl ook de toenemende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten een negatief hebben op de economie in het land. Apple blijft wel van mening dat de toekomst in China er goed uitziet voor het bedrijf ondanks de uitdagingen.

Cook wijst verder op mindere upgrades voor iPhone-modellen dan verwacht en negatieve wisselkoerseffecten door de sterkere dollar. Apple komt op 29 januari met volledige kwartaalcijfers naar buiten.

Op Wall Street viel het bericht van Apple slecht. In de handel nabeurs ging de beurskoers in New York meer dan 6 procent omlaag.