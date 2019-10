Sprankje hoop na bouwprotest

Onbegrip en frustratie. Hoewel de sfeer woensdag op het Malieveld goeddeels gemoedelijk was, waren dit de overheersende emoties bij de actievoerende bouwvakkers. Veel demonstranten gaven aan vooral de urgentie van de situatie te willen onderstrepen.

Geluiden als „het is vijf voor twaalf” en „het water staat ons tot aan de lippen” waren tijdens het bouwprotest in Den Haag dan ook vaak te horen. Niet alleen uit de monden van verschillende demonstranten, maar ook vanaf het podium. Maxime Verhagen, voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland, strooide in zijn toespraak met woorden als „onthutsend” en „ontluisterend” om het gebrek aan daadkracht van de overheid te omschrijven.

Toch was de aanvankelijk ietwat cynische stemming onder het publiek na de toespraken van de ministers Schouten (LNV) en Wiebes (Economische Zaken) licht omgeslagen. Ook bij Arnold Tuytel, mede-initiatiefnemer van de protestactie. Tegen het Reformatorisch Dagblad zei hij zelfs dat de dag „super” was verlopen. „De ministers hebben beloftes gedaan. We gaan ervan uit dat ze die nakomen. We hadden een doel voor ogen, dat is hiermee tot op een bepaalde hoogte ook gehaald. We kijken terug op een geslaagde dag.”

Een medewerker van Hendricx Horn, een aannemer in onder meer grondwerken uit Roermond, dacht er anders over. Hij had nog steeds weinig hoop op een doortastende aanpak van het kabinet. „De problematiek is zo complex dat ik niet verwacht dat er meteen oplossingen komen. Al hopen we het wel natuurlijk.” De bouwvakker was puur uit solidariteit op het Malieveld. „Het is nu vijf voor twaalf. We moeten ervoor zorgen dat de bouw- en de infrawereld weer vooruit kunnen. En dat zo snel mogelijk”

Vroeg in de middag stonden op het viaduct boven de Utrechtsebaan mensen naar de file te kijken. De politie had dit gedeelte van de A12 aan de rand van Den Haag, al uren daarvoor afgezet. Een gepensioneerde Hagenees, die zelf decennialang in de bouw heeft gewerkt, had alle begrip voor de actievoerders. „Het is hard werken in de bouw. Ze kunnen nu niet meer verder. En dan komt er ook geen werk meer.”

Aanhoudingen

Tijdens het protest werden in totaal 26 mensen aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging. Eén verdachte zat donderdagmorgen nog vast. De organisatie betreurt de incidenten, maar spreekt verder van een „fantastische sfeer” tijdens de protestactie.