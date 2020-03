Speelgoedbedrijf Lego sluit voorlopig alle winkels buiten China

Speelgoedfabrikant Lego sluit al zijn winkels, behalve die in China, tot en met in ieder geval 27 maart om te helpen de opmars van het coronavirus te stuiten. „De gezondheid en veiligheid van kinderen en samenlevingen wereldwijd is onze topprioriteit”, aldus topman Niels Christiansen.

Het winkelpersoneel krijgt gedurende de sluiting gewoon doorbetaald. De webshop van het Deense bedrijf blijft wel open. Werknemers op andere locaties werken indien mogelijk thuis. Degenen die toch aanwezig moeten zijn, worden extra in de gaten gehouden. Ook gelden aangescherpte hygiënemaatregelen.

In Nederland heeft Lego winkels in de Amsterdamse Kalverstraat en het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne.