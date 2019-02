Spanning arbeidsmarkt hoger dan voor crisis

De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen tot recordhoogte, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het vierde kwartaal van vorig jaar waren er tachtig vacatures voor iedere honderd werklozen. Kort voor het begin van de crisis eind 2008 waren dat 79 vacatures per honderd werklozen. De arbeidsmarkt is nu vijf kwartalen op rij gespannen, meldt het statistiekbureau.

De toegenomen spanning is vooral toe te schrijven aan de gedaalde werkloosheid, die op 3,6 procent uitkwam. In het vierde kwartaal daalde het aantal werklozen met 18.000 tot 330.000. Ook langdurige werkloosheid, waarbij mensen minimaal een jaar op zoek zijn naar een baan, nam af. In totaal zijn 94.000 mensen langdurig werkloos.

Ook het aantal openstaande vacatures bereikte met 264.000 een nieuw record. Al in het tweede kwartaal van vorig jaar werd echter het hoogtepunt van voor de crisis gepasseerd. De meeste vacatures kwamen er afgelopen kwartaal bij in de zorg. Ook het aantal banen steeg, met 49.000 tot 10,5 miljoen.