„Sloopwerk biedt jongere volop kansen”

Met uiterste precisie pakt kraanmachinist Gert Roelofs een waterflesje van de grond. Niet met zijn handen, maar met de mansgrote sloopschaar die aan zijn kraan is gemonteerd. Dan laat hij de immense machine zwenken en biedt hij een enigszins verbouwereerde bezoeker het flesje aan.

Het is voor het eerst dat Veras, de branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven, een open dag organiseerde. Zaterdag was het zover. Overal in het land nodigden sloopbedrijven mensen uit om te komen kijken op een sloopterrein.

sloopwerk

Zo ook RGS uit Rijssen, dat sinds 2006 bezig is met de totale sloop van de voormalige Ten Cate-fabriek op het Indiëterrein in Almelo. De laatste fase is ingegaan, maar eerst is het tijd voor de zogeheten Demoliton Day.

Natuurlijk zijn de enorme sloopkranen dé blikvangers op deze dag. Zeker als Gert Roelofs zijn kunsten vertoont. De machinist zit al meer dan veertig jaar in het vak. „Ik heb dit bedrijf zien ontwikkelen tot wat het nu is”, zegt hij niet zonder trots. Slopen is een mooi vak, vindt hij. Om dat te demonstreren, laat hij zien waar zijn kraan toe in staat is. De grote sloopschaar is zo gevoelig dat hij zonder beschadigingen een flesje water optilt en op een balk zet.

Roelofs springt de cabine uit en grijnst van oor tot oor. „Mooi hè? Jammer dat er bijna geen jongeren meer voor dit werk te porren zijn.”

Laat dat nu precies de reden zijn waarom Veras deze dag heeft georganiseerd: jongeren enthousiast maken voor een baan in het sloopwerk. Ze zouden wat de organisatie betreft het voorbeeld van Levi van Hinte (22) moeten volgen. Hij werkt nu ruim twee jaar bij RGS. „Je hebt hier veel mogelijkheden om door te groeien”, zegt hij. „Ik ben begonnen in de handsloop, maar al snel kwam ik op een klein kraantje terecht. Nu werk ik hiermee.”

Hij wijst naar een rood met groene Hitachi Zaxis 190w graafmachine, waar zijn naam op prijkt. „Daar werk ik elke dag mee. Meestal in de kleinsloop, zoals schuren en huizen. Maar ook als assistent bij grote projecten.”

Voldoening

Gejuich klinkt als een jonge bezoeker met behulp van een Bobcat een bal in een basket heeft gewerkt. „Op zo’n kleine machine leer je het vak”, aldus Van Hinte. Wat hem voldoening geeft in zijn werk? „Als ik na een paar dagen slopen een schone vlakte achter kan laten. Netjes en zorgvuldig werken, daar houd ik van.”

Bezoekers mogen plaatsnemen achter de stuurknuppels in Levi’s kraan. De bedoeling is dat ze grote ijzeren letters in de daarvoor bestemde plekken in een ijzeren mal plaatsen. ”Hitachi” moet er komen te staan. Dat dit voor een leek niet meevalt, blijkt wel uit de vele keren dat een letter met veel lawaai op de grond klettert. „Oeps, verkeerde knopje”, klinkt het uit de cabine. Slopen is blijkbaar een vak.

Jong geleerd. beeld Evert Barten

Dat is wat Hans Nijkamp (21), commercieel manager bij RGS, het publiek graag wil doen ervaren op deze dag. „We willen laten zien wat we als sloopbedrijf doen. Normaal gesproken kun je ons werk alleen van grote afstand bekijken. Nu komen mensen erachter dat slopen een vak is.”

Op zoek

Nijkamp hoopt dat jongeren zich aangesproken voelen. „Er zijn enorm veel doorgroeimogelijkheden. De bouw groeit, dus de sloopbranche ook. Er is veel werk in te vinden. Ook wij zijn op zoek naar veel personeel. Kansen genoeg dus.”

Ondertussen haalt Gert Roelofs met zijn kraan een deel van de fabriekshal naar beneden. Met donderend geraas trekt hij een stuk staal uit het puin.

Nijkamp wijst over het terrein. „Kijk, daar staan al huizen waar we een paar jaar geleden nog aan het slopen waren. Dat is het mooie aan het project hier in Almelo: het is zo groot. Alles zit erop en eraan: slopen, asbestsanering, bodemsanering. Alles wat wij kunnen, doen we hier ook.”