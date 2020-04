‘Slijterijen profiteerden van thuisborrels met Pasen’

Slijterijen hebben vorige week geprofiteerd van de ‘thuisborrels’ met Pasen. Vergeleken met een jaar terug lag hun weekomzet ongeveer 40 procent hoger. Dat meldt marktonderzoeker IRI die vanwege de coronacrisis elke week met verkoopcijfers komt van supermarkten en diverse andere winkels.

Nederlanders konden door alle coronamaatregelen van de overheid niet uit eten gaan. Cafés en restaurants waren immers gesloten. Dit lijkt te hebben geleid tot meer aankopen voor thuis, concludeert IRI.

Supermarkten kenden in de week voor Pasen opnieuw een goede week. De verkopen stegen op jaarbasis met 17 procent, zoals onlangs ook al in andere supermarktcijfers van marktonderzoeker Nielsen naar voren kwam. Pasen viel vorig jaar in een andere week, maar vergeleken met de paasweek van vorig jaar was ook sprake van een stevige verkoopplus, van bijna 7 procent.

Wanneer wordt gekeken naar het soort producten dat mensen kochten, dan is duidelijk een omslag zichtbaar. Waar binnen supermarkten voorheen vooral rijst, pasta en conserven werden gehamsterd, waren dit keer bijvoorbeeld bakproducten en wenskaarten populair, aldus IRI.

Drogisterijen lieten voor het eerst sinds weken echter een verkoopdaling zien ten opzichte van dezelfde week vorig jaar. Dit heeft waarschijnlijk deels te maken met het feit dat afgelopen week vanwege Pasen een verkoopdag minder telde. Make-up en geurtjes liepen wel duidelijk goed. Verder viel het volgens IRI op dat mensen hun persoonlijke verzorgingsproducten in toenemende mate kochten via de webwinkels van supermarkten.