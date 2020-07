Slapen en dineren op grote hoogte

Wie naar het noorden rijdt over de A28 kan hem niet missen: de tot hotel en restaurant verbouwde watertoren bij Staphorst.

Vele voorbijgangers weten de naam van het gebouw: De Koperen Hoogte. Maar hoe komt het aan die naam? De hoogte is vrij vanzelfsprekend: op 50 meter boven de grond kunnen gasten in het langzaam ronddraaiende restaurant La Tour een hapje eten. Maar dat ‘koperen’ dan? Het groenachtige dak van De Koperen Hoogte is van koper gemaakt.

De toren is onlosmakelijk verbonden met de naam van de bekende ondernemer Hennie van der Most. Hij kocht in 1993 de karakteristieke blikvanger die in 1932 gebouwd was als watertoren. Aan die functie was in 1983 een einde gekomen. Acht jaar lang duurde de verbouwing tot hotel, restaurant en congrescentrum.

Op 1 juli 2015 sloot het bedrijf de deuren omdat er alleen maar rode cijfers werden geschreven. Het hotel had onder andere concurrentie van het grote, nieuwgebouwde Van der Valkhotel iets verderop bij Zwolle.

Toch kwam er een doorstart en is het anno 2020 nog steeds mogelijk om op grote hoogte te overnachten. Als je de portemonnee maar trekt. Een luxe kamer voor twee personen kost doordeweeks 125 euro, een royal suite 218 euro per nacht.

serie In de kijker

Deel 2 in een fotoserie van markante bedrijfsgebouwen op zichtlocaties. Verschijnt acht woensdagen op rij.