SGP, CU en CDA vragen hulp EU voor visserij

De drie christelijke partijen in het Europees Parlement hebben woensdag aan de Europese Commissie gevraagd om vissers de mogelijkheid te geven maximaal een 25 procent van hun vangstquota door te schuiven naar 2021. Aanleiding is de ingezakte vraag naar verse vis als gevolg van de coronacrisis.

Bert-Jan Ruissen (SGP), Peter van Dalen (ChristenUnie) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) , die alledrie lid zijn van de visserijcommissie van het Europees Parlement, vragen ook om een stilligregeling voor de Europese vissersvloot met terugwerkende kracht tot het begin van de coronacrisis.

De vraag naar vissoorten tong (grote maat), tarbot en griet is sterk teruggelopen doordat de horeca in bijna de hele Europese Unie is gesloten. Dat leidde de afgelopen twee weken tot sterk dalende prijzen op de visafslagen. Gespecialiseerde tongvissers spraken inmiddels af om met ingang van deze week minder lang op zee te zijn, om zo de aanvoer van vis te verminderen Ruissen: „Het zou ze enorm helpen als ze de vis die ze nu niet vangen, volgend jaar –hopelijk in betere tijden– alsnog mogen opvissen. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen.”

Het doorschuiven van quota gebeurde ook in 2014, toen Rusland een importboycot op voedsel uit de Europese Unie instelde.

Het huidige overschot aan vis zou ook makkelijker naar de voedselbanken moeten kunnen, vinden de Europarlementariërs. Die kampen juist met een tekort aan producten. Van Dalen: „De gevangen vis dient, zo nodig met steun vanuit het Europese visserijfonds, naar de voedselbanken te gaan. Zo pakken we twee problemen tegelijk aan.”