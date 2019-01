Senior wil wel verhuizen, maar heeft weinig keus

Als babyboomers niet zouden blijven zitten in hun eengezinswoningen, zou de vastzittende huizenmarkt weer op gang komen. Makelaars zouden de wensen van deze ouderen beter moeten kennen. Dat stelde makelaarsvereniging NVM vorige week bij de presentatie van de kwartaalcijfers van 2018. Terecht?

Oktober was een „heftige tijd” voor Margaretha Wisgerhof (71) uit Ochten. Ze kreeg het bericht dat ze ingeloot was voor een nieuwbouwappartement in haar dorp. Een tijd van veel regelen brak aan. Wisgerhof moest een keuken uitzoeken en een overbruggingshypotheek voor de aankoop aanvragen. Zonder de hulp van haar zoon had ze de stap om te gaan verhuizen niet gezet, zegt ze.

Haar huidige woning heeft Wisgerhof nog niet te koop gezet. Daar wacht ze bewust nog even mee, totdat haar tijdelijke woonruimte bij haar zoon klaar is. Pas volgend jaar, in april of mei, wordt haar appartement opgeleverd.

Uitgevlogen

Twee jaar geleden ging de gescheiden Wisgerhof op zoek naar een kleiner huis „met toch wat ruimte eromheen.” Wisgerhofs halfvrijstaande eengezinswoning is inmiddels te groot. Ze woont er nu 46 jaar. „Een gezin met kinderen kan mijn huis beter gebruiken dan ik. Mijn vijf kinderen zijn uitgevlogen.”

Ze vond wat ze zocht. Het gekochte appartement is 80 vierkante meter groot en heeft een tuin. „Ik kan zo naar buiten lopen. Van een klein balkonnetje krijg ik het Spaans benauwd. Ik heb altijd een grote tuin gehad.”

Straks kijkt Wisgerhof uit over het landelijke gebied tussen Ochten en de A15: het vrije uitzicht dat ze wenste. Verhuizen naar een andere, voor haar onbekende plaats, was geen optie. „Mijn twee jongste kinderen wonen ook in Ochten.”

Bij haar keuze hield Wisgerhof rekening met gezondheidsbeperkingen in de toekomst. „De badkamer moest ruim genoeg zijn om met een rolstoel te kunnen draaien.”

Bijster groot was het aanbod niet. Voor de achttien nieuw-bouwappartementen schreven 43 geïnteresseerden zich in. Bij een ander nieuwbouwproject waar Wisgerhof vorig jaar naar informeerde, waren de woningen ook binnen een mum van tijd weg.

Huizenjacht

Dat de huizenjacht voor senioren niet meevalt, beaamt Bertine van Mourik, registermakelaar en taxateur bij Joop van Mourik Makelaars in Opheusden. Het kopen en verkopen op de huidige woningmarkt gaat te snel voor mensen van middelbare leeftijd, zegt de nieuwbouwspecialist. „Mensen moeten snel grote beslissingen nemen als ze worden ingeloot voor een nieuwbouwwoning.” Door af te wachten staan ze soms een stap achter, is Van Mouriks beeld.

Gebrek aan uitzicht op een nieuwe woning is nogal eens de reden voor de babyboomer om zich terug te trekken. „Onlangs sprak ik een man die zijn huis niet te koop durfde te zetten. Hij zag zichzelf niet twee jaar op een camping zitten als zijn huis binnen twee weken verkocht zou zijn terwijl hij nog wachtte op de nieuwbouw.”

Bitter weinig

Daarnaast zijn er bitter weinig levensloopbestendige woningen op de markt, aldus Van Mourik. „Landelijk klinkt de behoefte aan huur- en koopwoningen die aangepast kunnen worden als mensen zorgbehoevend worden.”

Maar die woningen, waar op de begane grond in de aanbouw een slaapkamer en badkamer kunnen worden gemaakt, hebben meer grondoppervlakte nodig. Die zijn voor projectontwikkelaars minder lonend. Gestapelde bouw levert verhoudingsgewijs meer op.

De makelaar vindt het dan ook onterecht om ouderen het stempel op te drukken dat ze blijven zitten of niet willen verhuizen. Volgens Van Mourik staan ze niet per se negatief tegenover verhuizen. Al komt er ook veel emotie kijken bij de wil om te verhuizen, erkent ze. „Kinderen zijn bijvoorbeeld in het huis geboren.”

Daarnaast ziet de makelaar ook dat een grote groep senioren nieuwbouw willen kopen, maar door kinderen wordt geadviseerd om te gaan huren. Vanwege het onderhoud bijvoorbeeld.

Overigens realiseren mensen zich vaak ook niet dat hun woning levensloopbestendig gemaakt kan worden, zodat ze er kunnen blijven wonen, zegt Van Mourik. „Als makelaars vinden we doorstroom op de huizenmarkt natuurlijk prettig, maar bijvoorbeeld een garage kan ook verbouwd worden.”

Supermarkt

Kennen makelaars de wensen van de 65-plusser voldoende? De wensen verschillen enorm en zijn soms lastig te realiseren, zegt Van Mourik. Op loopafstand van de supermarkt en andere voorzieningen wonen gaat niet zo eenvoudig. Meestal is de dorpskern volgebouwd.”

Verder gaat de plek voor de slaapkamer en badkamer op de begane grond vaak ten koste van de leefruimte, zegt de makelaar. De babyboomer wil echter niet ‘opgesloten’ worden. Hij wil wat ruimte overhouden in de vorm van een ruime woonkamer, groot balkon of een tuin. „Als er meer aanbod komt voor ouderen, komen er ook weer woningen vrij voor starters op de huizenmarkt.”