’Saudi’s en Russen eens over verlenging productiebeperking’

Saudi-Arabië en Rusland hebben voorlopige overeenstemming bereikt over een verlenging van de productiebeperking van olie met een maand. Dat meldden bronnen aan persbureau Reuters.

De olieproducerende landen van oliekartel OPEC, geleid door Saudi-Arabië, en bondgenoten als Rusland moeten beslissen over de productie vanaf juli. In april is namelijk afgesproken om in mei en juni zo’n 10 miljoen vaten per dag minder op te pompen. De Saudi’s en Russen zouden nu druk gaan uitoefenen op andere landen die zich niet volledig houden aan die beperking om verder in de productie te gaan snijden.

Brentolie noteerde woensdag begin van de middag op de Londense termijnmarkt een min van 1,4 procent op 36,29 dollar per vat. Eerder op de dag kwam de prijs van Brent nog boven de 40 dollar uit. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent tot 36,16 dollar.